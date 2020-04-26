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26 Nisan 2020, Pazar
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Şimdilik sadece beklemedeyiz

Şimdilik sadece beklemedeyiz

Beşiktaşlı yönetici Erdal Torunoğulları, koronavirüs salgını nedeniyle etkilenen ekonomisi hakkında konuştu. Şu an için ortada belirsizlik olduğunu söyleyen Torunoğulları, " gelirleri durdu. gelirlerinin ne olacağı belli değil. Sadece biz değil, Avrupa'nın dev bütçeli kulüpleri bile çıkmaz içinde. Kulüplerin yaşaması için oyunculardan fedakârlık isteyeceğiz" dedi.

Yönetici Erdal Torunoğulları, koronavirüs salgını nedeniyle etkilenen ekonomisi hakkında konuştu. Şu an için ortada belirsizlik olduğunu söyleyen Torunoğulları, " gelirleri durdu. gelirlerinin ne olacağı belli değil. Sadece biz değil, Avrupa'nın dev bütçeli kulüpleri bile çıkmaz içinde. Kulüplerin yaşaması için oyunculardan fedakârlık isteyeceğiz" dedi. Transfere de değinen Erdal Torunoğulları, " görüşmeleri, sözleşmesi bitenlerin geleceği... Her şey belirsiz. Bu büyük olumsuzluk. Şu an için takımımızda 'gitmek istiyorum' diye başvuran yok. Bize transferi için ise önerilen çok isim var ama beklemedeyiz" ifadelerini kullandı
  1. 26.4.2020
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