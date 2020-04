Şimdilik sadece beklemedeyiz

YöneticiErdal Torunoğulları, koronavirüs salgını nedeniyle etkilenen futbol ekonomisi hakkında konuştu. Şu an için ortada belirsizlik olduğunu söyleyen Torunoğulları, " Yayın gelirleri durdu. Sponsorluk gelirlerinin ne olacağı belli değil. Sadece biz değil, Avrupa'nın dev bütçeli kulüpleri bile çıkmaz içinde. Kulüplerin yaşaması için oyunculardan fedakârlık isteyeceğiz" dedi. Transfere de değinen Erdal Torunoğulları, " Transfer görüşmeleri, sözleşmesi bitenlerin geleceği... Her şey belirsiz. Bu büyük olumsuzluk. Şu an için takımımızda 'gitmek istiyorum' diye başvuran yok. Bize transferi için ise önerilen çok isim var ama beklemedeyiz" ifadelerini kullandı