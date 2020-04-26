Şimdilik sadece beklemedeyiz
Beşiktaşlı yönetici Erdal Torunoğulları, koronavirüs salgını nedeniyle etkilenen futbol ekonomisi hakkında konuştu. Şu an için ortada belirsizlik olduğunu söyleyen Torunoğulları, "Yayın gelirleri durdu. Sponsorluk gelirlerinin ne olacağı belli değil. Sadece biz değil, Avrupa'nın dev bütçeli kulüpleri bile çıkmaz içinde. Kulüplerin yaşaması için oyunculardan fedakârlık isteyeceğiz" dedi.
- 26.4.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Şimdilik sadece beklemedeyiz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.