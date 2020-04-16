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16 Nisan 2020, Perşembe
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Haberler Beşiktaş Abdullah Avcı'dan Beşiktaş sözleri: "Hissettiğim tek şey...

'dan sözleri: "Hissettiğim tek şey...

Abdullah Avcı'dan Beşiktaş sözleri: "Hissettiğim tek şey...

'ta geçirdiği başarısız dönemin ardından siyah-beyazlı takımla yolları ayrılan , o günlerle ilgili, "Beşiktaş'ın bana hissettirdiği tek şey gurur ve tutkuydu" dedi. Şu an boşta olan deneyimli teknik adam, geleceği hakkında da önemli açıklamalar yaptı. İşte detaylar...

Sezon başında büyük umutlarla geldiği 'ta, başarısız bir dönem geçiren ve 6 ay sonunda görevine son vrilen teknik direktör , o günler hakkında konuştu. beIN Sports'a konuşan Avcı'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"HİSSETTİĞİM TEK ŞEY GURUR VE TUTKUYDU"
Beşiktaş'ın bana hissettirdiği tek şey gurur ve tutkuydu. Kötü başlayan bir süreç vardı. 6 hafta sonuçlar olumsuzdu, sonra 6 hafta üst üste kazandık, çok iyi hissettiğim bir dönem olmuştu, tribünlerin çağırdığı... Sonrasında 1 ay sonra da Beşiktaş'tan ayrılışım gerçekleşti.

"ZORLUKLARI BİLEREK GELDİM"
6 ay kalacağım diye gelmez kimse, herkes iyi şeyler yapmak için gelir. Zorlukları bilerek geldim. 6 ay, olumlu ve olumsuz duyguların yaşandığı bir süreç oldu. Olumsuz anlarda herkes kendi üzerine düşeni almalı. Ben de bu şekilde hareket ettim.

"SERGEN YALÇIN'IN BAŞARILI OLMASI ÖNEMLİ"
, çok özel bir futbolcuydu. Belki istikrarlı oynamadı ama çok özel bir yetenekti. Umarım antrenör olarak da iyi şekilde devam eder. Camianın içinden yetişmiş birisi. Başarılar diliyorum. Başarılı olması hem o, hem kulüp, hem Türk antrenörler adına önemli.

"TEKLİF ALMADIM AMA TEMASLAR OLDU"
Şu an boşta olan ve adı Fenerbahçe ile anılan Abdullah Avcı, kendisine teklif gelip gelmediğiyle ilgili soruya ise, "Resmi olarak bir teklif almadım ama birtakım temaslar oldu. Resmi bir şey olursa bunu şeffaf şekilde paylaşırım" şeklinde cevap verdi.

  1. 16.04.2020
  2. Güncelleme: 16.04.2020 19:51
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