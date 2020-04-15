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15 Nisan 2020, Çarşamba
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Haberler Fenerbahçe Eski öğrencisinden Abdullah Avcı yorumu: F.Bahçe'de başarılı olur

: 'de başarılı olur

Enver Cenk Şahin: Abdullah Avcı Fenerbahçe'de başarılı olur

ekiplerinden 'da forma giyen , ismi ile anılan eski hocası hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Şahin, Avcı'nın 'deki en iyi 3 teknik direktörden biri olduğunu savunup Fenerbahçe'nin başına geçmesi halinde başarılı olacağına inandığını söyledi.

forması giyen , 'de forma giydiği dönemde teknik direktörlüğünü yapan 'ya övgüler yağdırdı.

Spor Arena'nın hesabındaki canlı yayına katılan Enver Cenk Şahin, Avcı'nın dönemini değerlendirirken iddiaları hakkında da yorumda bulundu. İşte Kayserisporlu yıldızın açıklamalarından satır başları:

Abdullah Avcı tamamen sisteme yönelik bir . Çok çalışarak ve sabırlı bir şekilde sisteme bağlı kalarak oynadığımız bir oyun vardı. Beşiktaş'ta baskı vardı ve sabredilseydi orada çok başarılı olabilirdi. Abdullah hoca 'de en iyi 3 hocadan birisi.

Abdullah Avcı sabrın olduğu bir kulüpte kendisini kanıtladı, başka bir yerde neden yapmasın? Bence Fenerbahçe'de başarılı olur. Hocaya sonuna kadar güveniyorum.

"TEK ÖNCELİĞİM BAŞAKŞEHİR OLUR"
takımlarından teklif gelmesi halinde tek önceliğim Başakşehir olur çünkü St.Pauli ile Barış Pınarı Harekatı döneminde yaşadığım yaşadığım süreçte yanımda Başakşehir vardı. Başakşehir Başkanı ve kulüp bana çok yardımcı oldu. Fit kalmam açısından çok yararı oldu ve bu süreci en az hasarla atlattı. Verilen destekler beni çok mutlu etti. Yalnız kalmadığını hissettim ve benim için gurur verici bir döneme dönüştü.

  1. 15.04.2020
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