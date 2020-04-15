Enver Cenk Şahin: Abdullah Avcı Fenerbahçe'de başarılı olur
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da forma giyen Enver Cenk Şahin, ismi Fenerbahçe ile anılan eski hocası Abdullah Avcı hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Şahin, Avcı'nın Türkiye'deki en iyi 3 teknik direktörden biri olduğunu savunup Fenerbahçe'nin başına geçmesi halinde başarılı olacağına inandığını söyledi.
Kayserispor forması giyen Enver Cenk Şahin, Başakşehir'de forma giydiği dönemde teknik direktörlüğünü yapan Abdullah Avcı'ya övgüler yağdırdı.
Spor Arena'nın Instagram hesabındaki canlı yayına katılan Enver Cenk Şahin, Avcı'nın Beşiktaş dönemini değerlendirirken Fenerbahçe iddiaları hakkında da yorumda bulundu. İşte Kayserisporlu yıldızın açıklamalarından satır başları:
Abdullah Avcı tamamen sisteme yönelik bir teknik direktör. Çok çalışarak ve sabırlı bir şekilde sisteme bağlı kalarak oynadığımız bir oyun vardı. Beşiktaş'ta baskı vardı ve sabredilseydi orada çok başarılı olabilirdi. Abdullah hoca Türkiye'de en iyi 3 hocadan birisi.
Abdullah Avcı sabrın olduğu bir kulüpte kendisini kanıtladı, başka bir yerde neden yapmasın? Bence Fenerbahçe'de başarılı olur. Hocaya sonuna kadar güveniyorum.
"TEK ÖNCELİĞİM BAŞAKŞEHİR OLUR"
İstanbul takımlarından teklif gelmesi halinde tek önceliğim Başakşehir olur çünkü St.Pauli ile Barış Pınarı Harekatı döneminde yaşadığım yaşadığım süreçte yanımda Başakşehir vardı. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve kulüp bana çok yardımcı oldu. Fit kalmam açısından çok yararı oldu ve bu süreci en az hasarla atlattı. Verilen destekler beni çok mutlu etti. Yalnız kalmadığını hissettim ve benim için gurur verici bir döneme dönüştü.
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Enver Cenk Şahin: Abdullah Avcı Fenerbahçe'de başarılı olur haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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