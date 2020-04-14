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14 Nisan 2020, Salı
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'de ilk geliyor! ile anlaşma sağlandı

Fenerbahçe'de ilk transfer geliyor! Alpaslan Öztürk ile anlaşma sağlandı

'de son dakika sürprizi... Sarı lacivertliler, uzun süredir skorer bir savunmacı ararken, rotayı Göztepe'de forma giyen 'e çevirmişti. İddialara göre Fenerbahçe, ilk transferini bu isimle yapacak... Sarı lacivertlilerin Alpaslan Öztürk transferinde anlaşmaya vardığı öne sürüldü. İşte detaylar...

Gelecek sezon çalışmalarını sürdüren 'nin Göztepe performansıyla dikkat çeken ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Trabzonspor ve Başakşehir'in de ilgilendiği 26 yaşındaki stoperin durumu önümüzdeki günlerde netleşecek.

Süper Lig'de Göztepe forması altında gösterdiği başarılı performansa dikkatleri üzerine çeken Alpaslan Öztürk, "İleriye dönük planlarım var. Artık büyük kulüplerde oynamak istiyorum, sonra hedefim Avrupa" açıklamasını yaptı.

26 yaşındaki stoperin Fenerbahçe ile anlaşmaya vardığı öne sürülüyor. Göztepe ile 2021 yılına kadar sözleşmesi olan Alparslan'ın transferi için kulübünden kolaylık istediği de iddialar arasında.

Stoper ve ön liberoda görev yapabilen genç futbolcu bu sezon 18 maçta forma giyerken 3 gol attı. Trabzonspor ve Başakşehir'in de Alpaslan'la ilgilendiği ancak yıldız futbolcunun tercihini Fenerbahçe'den yana kullandığı belirtildi.

Alpaslan Öztürk, 2018'de Elazığ'dan Göztepe'ye olmuştu.

  1. 14.04.2020
  2. Güncelleme: 14.04.2020 12:30
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