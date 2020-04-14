Fenerbahçe'de ilk transfer geliyor! Alpaslan Öztürk ile anlaşma sağlandı
Fenerbahçe'de son dakika transfer sürprizi... Sarı lacivertliler, uzun süredir skorer bir savunmacı ararken, rotayı Göztepe'de forma giyen Alpaslan Öztürk'e çevirmişti. İddialara göre Fenerbahçe, ilk transferini bu isimle yapacak... Sarı lacivertlilerin Alpaslan Öztürk transferinde anlaşmaya vardığı öne sürüldü. İşte detaylar...
Gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin Göztepe performansıyla dikkat çeken Alpaslan Öztürk ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.
Trabzonspor ve Başakşehir'in de ilgilendiği 26 yaşındaki stoperin durumu önümüzdeki günlerde netleşecek.
Süper Lig'de Göztepe forması altında gösterdiği başarılı performansa dikkatleri üzerine çeken Alpaslan Öztürk, "İleriye dönük planlarım var. Artık büyük kulüplerde oynamak istiyorum, sonra hedefim Avrupa" açıklamasını yaptı.
26 yaşındaki stoperin Fenerbahçe ile anlaşmaya vardığı öne sürülüyor. Göztepe ile 2021 yılına kadar sözleşmesi olan Alparslan'ın transferi için kulübünden kolaylık istediği de iddialar arasında.
Stoper ve ön liberoda görev yapabilen genç futbolcu bu sezon 18 maçta forma giyerken 3 gol attı. Trabzonspor ve Başakşehir'in de Alpaslan'la ilgilendiği ancak yıldız futbolcunun tercihini Fenerbahçe'den yana kullandığı belirtildi.
Alpaslan Öztürk, 2018'de Elazığ'dan Göztepe'ye transfer olmuştu.
- 14.04.2020
- Güncelleme: 14.04.2020 12:30
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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