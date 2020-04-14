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14 Nisan 2020, Salı
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Haberler Fenerbahçe Emre Belözoğlu önerdi! Fenerbahçe'nin yeni kaptanı...

önerdi! 'de kararı

Emre Belözoğlu önerdi! Fenerbahçe'de Luiz Gustavo kararı

'de son dakika gelişmesi... Gelecek sezon için çalışmalarına başlayan sarı lacivertliler, sürpriz bir karara imza atmaya hazırlanıyor. Buna göre Fenerbahçe tarihinde, Alex de Souza ve Schumacher'in ardından ilk kez bir yabancı futbolcu, kaptanlık pazubandını takacak. , gelecek sezondan itibaren Fenerbahçe'nin kaptanı olacak.

'de 'nun sezon sonunda futbolu bırakması beklenirken, yıldız oyuncunun takım kaptanlığı konusunda halefi olması için yönetime, lider ruhu ve karizmasıyla dikkat çeken Luiz Gustavo'yu tavsiye ettiği öğrenildi.

Hürriyet'in haberine göre, kaptanlık pazubandını resmen takması durumunda Gustavo, F.Bahçe tarihinde Toni Schumacher ve Alex de Souza'dan sonra bu unvana sahip 3. yabancı olacak.

Sarı lacivertlilerin de başta O.Lyon olmak üzere birçok talibi bulunan Gustavo'yu satmayıp, tam tersine yeni sezonda sorumluluk üstlenmesini bekledikleri gelen bilgiler arasında.

  1. 14.04.2020
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