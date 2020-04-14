Emre Belözoğlu önerdi! Fenerbahçe'de Luiz Gustavo kararı
Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi... Gelecek sezon için çalışmalarına başlayan sarı lacivertliler, sürpriz bir karara imza atmaya hazırlanıyor. Buna göre Fenerbahçe tarihinde, Alex de Souza ve Schumacher'in ardından ilk kez bir yabancı futbolcu, kaptanlık pazubandını takacak. Luiz Gustavo, gelecek sezondan itibaren Fenerbahçe'nin kaptanı olacak.
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun sezon sonunda futbolu bırakması beklenirken, yıldız oyuncunun takım kaptanlığı konusunda halefi olması için yönetime, lider ruhu ve karizmasıyla dikkat çeken Luiz Gustavo'yu tavsiye ettiği öğrenildi.
Hürriyet'in haberine göre, kaptanlık pazubandını resmen takması durumunda Gustavo, F.Bahçe tarihinde Toni Schumacher ve Alex de Souza'dan sonra bu unvana sahip 3. yabancı olacak.
Sarı lacivertlilerin de başta O.Lyon olmak üzere birçok talibi bulunan Gustavo'yu satmayıp, tam tersine yeni sezonda sorumluluk üstlenmesini bekledikleri gelen bilgiler arasında.
- 14.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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