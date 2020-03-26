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26 Mart 2020, Perşembe
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7/24 takip ediyor

Yönetim 7/24 takip ediyor

kulübü, hastalığın 'deki yayılımı ve kulübün aldığı önlemler hakkında oyuncuları sürekli olarak bilgilendiriyor. Bazı oyuncular Türkiye'de kalmak istiyor, bazıları ise ülkelerine dönmekten yana.

kulübü, hastalığın 'deki yayılımı ve kulübün aldığı önlemler hakkında oyuncuları sürekli olarak bilgilendiriyor. Bazı oyuncular Türkiye'de kalmak istiyor, bazıları ise ülkelerine dönmekten yana. Buna rağmen oyuncular WhatsApp uygulamasıyla 7 gün 24 saat kontrol ediliyor. bu sayede futbolculara güvenliklerinin tehlikede olduğu hiç hissettirmemeye gayret ediyor.
  1. 26.3.2020
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