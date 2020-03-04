Bunu kimse beklemiyordu! Adem Ljajic'in Beşiktaş macerası son buluyor - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
04 Mart 2020, Çarşamba
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Haberler Beşiktaş Bunu kimse beklemiyordu! Yıldız isim için 'Gidebilir' raporu

Bunu kimse beklemiyordu! 'in macerası son buluyor

Bunu kimse beklemiyordu! Adem Ljajic'in Beşiktaş macerası son buluyor

'ın göreve gelmesiyle 'de ivme yakalayan 'ta önümüzdeki sezonun planları yapılmaya başlandı. Deneyimli teknik adamın raporuna göre çalışmalara başlayan siyah-beyazlılarda, Torino'dan 6.5 milyon euroya transfer edilen 'in akıbeti belli oldu.

'ta 'le ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Büyük umutlarla siyah-beyazlı ekibe katılan 28 yaşındaki futbolcu özellikle bu sezon beklentilerin çok uzağında bir görüntü çizdi. Gelecek sezonun kadro mühendisliği çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta , Adem Ljajic kararını verdi.

MACERASI NOKTALANACAK!
Beşiktaş macerası sezon sonunda noktalanacak. Geçtiğimiz sezon başında Torino'dan kiralanan ve 11 gol atıp 13 asist yaparak çok başarılı bir performans ortaya koyan Boşnak asıllı yıldızın önceki yönetim tarafından tapusu alınmıştı. Bonservisine 6,5 milyon euro ödenen 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun bu sezonki performansı ise tam bir hayal kırıklığı. Çıktığı son 10 maçta sadece bir gol atıp bir de asist yapabilen Ljajic'in sezon sonunda gönderilmesine karar verildi.

Sergen Yalçın da yönetime verdiği raporda yıldız oyuncuyla önümüzdeki sezona devam etmek istemediğini bildirdi. Ayrıca Ljajic'in alacakları ödenmediği gerekçesiyle sık sık huzursuzluk çıkarması ve takımdaki diğer oyuncuları da menfi yönde etkilemesi bardağı taşırdı.

5 MİLYON EUROLUK GELİR BEKLENİYOR
Başkan 'nin bu gelişmelerden son derece rahatsız olduğu ve yönetici Erdal Torunoğulları'na talimat verdiği öğrenildi. Şimdiden gönderilecekler listesine konulan Ljajic'in satışından elde edilecek gelir de yönetimi rahatlatacak. İtalyan kulüplerinin radarında olan yıldız oyuncunun satışından yaklaşık 5 milyon euroluk gelir hedefleniyor. Siyah-beyazlı kulüpten senede 2,25 milyon avro ücret alan Ljajic eğer satılırsa yönetim büyük bir külfetten kurtulmuş olacak. Sezon başında da 'dan teklifler alan 22 yaşındaki futbolcu için Serie A ekiplerinden Cagliari'nin nabız yokladığı biliniyor. ()

  1. 04.03.2020
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