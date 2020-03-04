Atiba Hutchinson: 10 maçta 30 puan mucize olmaz

Beşiktaş'ın başarılı orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson, ligde 10 maçı kalan takımı için iddialı sözler sarf etti. Atiba Hutchinson, Beşiktaş'ın fikstürü ile ilgili "10 maçta 30 puan almak için her şeyi yapacağız. Bunu başarmak mucize olmaz" dedi.

37 yaşındaki futbolcu bu sezon takımı ile en üretken sezonunu yaşıyor. Siyah-Beyazlı forma ile 21 Süper Lig maçına çıkan Atiba, bu maçlarda takımına 4 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

SON 10 LİG MAÇI

Beşiktaş'ın Süper Lig'in son 10 haftasındaki rakipleri şöyle;

Ankaragücü

Galatasaray (d)

Antalyaspor

Denizlispor (d)

Konyaspor

Kayserispor (d)

Fenerbahçe

Gençlerbirliği (d)