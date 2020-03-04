Atiba Hutchinson: 10 maçta 30 puan mucize olmaz - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
04 Mart 2020, Çarşamba
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: 10 maçta 30 puan mucize olmaz

Atiba Hutchinson: 10 maçta 30 puan mucize olmaz

'ın tecrübeli orta saha oyuncusu , önünde 10 maç kalan siyah-beyazlı ekip için 30 puanın mucize olmayacağını söyledi.

'ın başarılı orta saha oyuncusu , ligde 10 maçı kalan takımı için iddialı sözler sarf etti. Atiba Hutchinson, Beşiktaş'ın fikstürü ile ilgili "10 maçta 30 puan almak için her şeyi yapacağız. Bunu başarmak mucize olmaz" dedi.

37 yaşındaki futbolcu bu sezon takımı ile en üretken sezonunu yaşıyor. Siyah-Beyazlı forma ile 21 maçına çıkan Atiba, bu maçlarda takımına 4 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

SON 10 LİG MAÇI

Beşiktaş'ın Süper Lig'in son 10 haftasındaki rakipleri şöyle;

Ankaragücü

(d)

Denizlispor (d)

(d)

(d)

  1. 04.03.2020
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