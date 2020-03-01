Sergen Yalçın'dan Boateng kararı!
Beşiktaş'ın devre arası transfer döneminde Fiorentina'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Ganalı yıldız Kevin Prince Boateng, gösterdiği performansla teknik direktör Sergen Yalçın'ın gözüne girdi. Tecrübeli çalıştırıcının yıldız ismin mutlaka takımda kalmasını istediği ifade edildi.
Devre arasında Beşiktaş'a gelen ve oynadığı süreçte takıma önemli katkılar sağlayan Boateng, hafif sakatlığı nedeniyle Aytemiz Alanyaspor karşısında fazla süre alamadı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, bu oyuncunun yeni sezonda da takımda kalmasını istediği öğrenildi.
Milliyet'te yer alan habere göre 10 maç oynaması durumunda mukavelesi otomatik olarak bir sene uzayacak olan Ganalı oyuncunun mutlaka kalmasını isteyen Sergen Yalçın'ın bu oyuncuyu hücum hattında joker gibi kullanacağını söylediği bildirildi.
Takımda olduğu zaman etrafındaki oyuncuların da katkısını artıran Boateng'i bu nedenle tutan siyah-beyazlı teknik adam, gelecek sezon kadro planlamasına da şimdiden başlamış oldu.
Ocak ayı transfer döneminin son gününde Beşiktaş'a katılan Boateng, siyah-beyazlı formayla çıktığı 4 lig maçında 2 gol kaydetti.
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