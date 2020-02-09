3 attı, 3 sayılmadı

Bu sezon ikinci kez bir lig maçını 3-0 kazanan Beşiktaş'ın attığı 3 golün yanı sıra 3 golü de geçersiz sayıldı. İlk olarak 3. dakikada Diaby golünü attı ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Günay'dan dönen topu ağlara gönderdi ancak pozisyonun başlangıcında ofsayt olması nedeniyle geçersiz sayıldı. Diaby bu kez 44'te Burak'ın pasını ağlara yolladı fakat yine ofsayt nedeniyle skor değişmedi. 82. dakikada ise Umut Nayir'in sayısı değer kazanmadı. Ceza alanı içinde yaşanan karambolde Umut topu ağlara yolladı ancak, bu kez de faul olduğunu gerekçesiyle iptal oldu. Beşiktaşlı futbolcular pozisyonlar öncesi biraz daha dikkatli olsa Kartal bu sezonun en farklı galibiyetini elde edecekti.



VİDA'DAN PENALTI İSYANI

İkinci yarıda Gaziantep ceza sahasında yaşanan bir pozisyonda Vida acı içinde yerde kaldı. Rakibin arkadan ayağına bastığı Hırvat stoper için siyah-beyazlılar penaltı itirazında bulundu ancak hakem Ulusoy, kasıt yok dedi.

'VAR FUTBOLU MAHVEDİYOR'

Gaziantep FK hocası Sumudica, "İlk yarıda iyi oynadık ama ikinci yarıda anlaşılmayan bir karar ve penaltı. Bu maç ağzımda değişik bir tat bıraktı. VAR için kesin bir görüşüm var! VAR futbolu mahvediyor" dedi.