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09 Şubat 2020, Pazar
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3 attı, 3 sayılmadı

3 attı, 3 sayılmadı

Siyah-beyazlıların attığı kadar golü de iptal edildi. ’nin attığı 2 gol ofsayta takıldı. ’in sayısı ise faul nedeniyle geçersiz sayıldı.

Bu sezon ikinci kez bir lig maçını 3-0 kazanan 'ın attığı 3 golün yanı sıra 3 golü de geçersiz sayıldı. İlk olarak 3. dakikada golünü attı ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Günay'dan dönen topu ağlara gönderdi ancak pozisyonun başlangıcında ofsayt olması nedeniyle geçersiz sayıldı. Diaby bu kez 44'te Burak'ın pasını ağlara yolladı fakat yine ofsayt nedeniyle skor değişmedi. 82. dakikada ise 'in sayısı değer kazanmadı. Ceza alanı içinde yaşanan karambolde Umut topu ağlara yolladı ancak, bu kez de faul olduğunu gerekçesiyle iptal oldu. Beşiktaşlı futbolcular pozisyonlar öncesi biraz daha dikkatli olsa bu sezonun en farklı galibiyetini elde edecekti.

VİDA'DAN PENALTI İSYANI
İkinci yarıda ceza sahasında yaşanan bir pozisyonda Vida acı içinde yerde kaldı. Rakibin arkadan ayağına bastığı Hırvat stoper için siyah-beyazlılar penaltı itirazında bulundu ancak hakem Ulusoy, kasıt yok dedi.

'VAR FUTBOLU MAHVEDİYOR'
FK hocası Sumudica, "İlk yarıda iyi oynadık ama ikinci yarıda anlaşılmayan bir karar ve penaltı. Bu maç ağzımda değişik bir tat bıraktı. VAR için kesin bir görüşüm var! VAR futbolu mahvediyor" dedi.

  1. 9.2.2020
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