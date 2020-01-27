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27 Ocak 2020, Pazartesi
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ağlamaz!

Beşiktaş ağlamaz!

Hakemlerin adaletli davranmadığını iddia eden Kocadağ, “Bizim ağlama sızlama gibi bir huyumuz yok... yumruğunu masaya vurup geçecek artık” dedi.

Asbaşkanı Kocadağ, 2-1 kaybettikleri maçının ardından 'e sert tepki gösterdi. Göçek'in kuralları bilmediğini kaydeden Kocadağ, "Bu sezon hakemler bize karşı adaletli yönetim sergilemiyor. Bunu vicdanları nasıl kabul ediyor, nasıl başlarını rahatça yastığa koyuyorlar? 'nin en yetenekli hakemini de gördük. Bize karşı mı çalınmıyor bu düdükler! Bugün ki hakem kuralları bilmiyor! Bir kişi çıkıp doğru düzgün öğretemiyor mu? Diaby'e yapılan hareketi VAR da uyarmıyor" diye konuştu.

TFF'YE BAŞVURU YAPACAĞIZ
Oyunun dışında kalmaya niyetleri olmadığını kaydeden Kocadağ sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizim her hafta çıkıp ağlama sızlama gibi bir huyumuz yok. Beşiktaş ağlamaz. Beşiktaş bu saatten sonra masaya yumruğunu vurup, yıkıp geçecek. Biz bugün yarışın dışında kalırız ama oyunun dışında kalmayız. Biz gerekenleri yapıyoruz ve yapacağız." Kural hatası iddialarıyla ilgili ise Emre Kocadağ, "Kural hatası varsa başvurumuzu yaparız ama MHK ve oyunu bilmeyen hakemini ne yapacak?" derken Göztepe'ye de mesaj yolladı: Yeni stadı ile gelir artışı sağlayacaklar. Umarım böyle bir hakem çıkıp onları da haksızlığa uğratmaz.

  1. 27.1.2020
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