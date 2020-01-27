Beşiktaş ağlamaz!
Hakemlerin adaletli davranmadığını iddia eden Kocadağ, “Bizim ağlama sızlama gibi bir huyumuz yok... Beşiktaş yumruğunu masaya vurup geçecek artık” dedi.
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, 2-1 kaybettikleri Göztepe maçının ardından Hüseyin Göçek'e sert tepki gösterdi. Göçek'in kuralları bilmediğini kaydeden Kocadağ, "Bu sezon hakemler bize karşı adaletli yönetim sergilemiyor. Bunu vicdanları nasıl kabul ediyor, nasıl başlarını rahatça yastığa koyuyorlar? Türkiye'nin en yetenekli hakemini de gördük. Bize karşı mı çalınmıyor bu düdükler! Bugün ki hakem kuralları bilmiyor! Bir kişi çıkıp doğru düzgün öğretemiyor mu? Diaby'e yapılan hareketi VAR da uyarmıyor" diye konuştu.
TFF'YE BAŞVURU YAPACAĞIZ
Oyunun dışında kalmaya niyetleri olmadığını kaydeden Kocadağ sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizim her hafta çıkıp ağlama sızlama gibi bir huyumuz yok. Beşiktaş ağlamaz. Beşiktaş bu saatten sonra masaya yumruğunu vurup, yıkıp geçecek. Biz bugün yarışın dışında kalırız ama oyunun dışında kalmayız. Biz gerekenleri yapıyoruz ve yapacağız." Kural hatası iddialarıyla ilgili ise Emre Kocadağ, "Kural hatası varsa başvurumuzu yaparız ama MHK ve TFF oyunu bilmeyen hakemini ne yapacak?" derken Göztepe'ye de mesaj yolladı: Yeni stadı ile gelir artışı sağlayacaklar. Umarım böyle bir hakem çıkıp onları da haksızlığa uğratmaz.
- 27.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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