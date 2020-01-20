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20 Ocak 2020, Pazartesi
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11’de kadroda

Rebocho 11’de Douglas kadroda

İlk yarının son karşılaşması olan G.Birliği mücadelesinde yedek soyunan da dün ilk 11'de şans buldu.

İlk yarının son karşılaşması olan G.Birliği mücadelesinde yedek soyunan da dün ilk 11'de şans buldu. Tecrübeli sol bek performansıyla sınıfta kaldı. Öte yandan uzun süredir sakatlığı nedeniyle görev yapamayan Santos da 91 gün sonra kadroya dahil edildi. Douglas yedek kulübesindeydi.

  1. 20.1.2020
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