Üçü bir arada MAK!
Siyah-beyazlılar; kanatlar, 10 numara ve forvet mevkiinde forma giyebilen Zenit’in 28 yaşındaki Slovak yıldızı Robert Mak’ı almak için düğmeye bastı.
Kadrosunu güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, özellikle forvet, 10 numara ve kanat mevkii için girişimlerini hızlandırırken, her üç bölgede de görev yapabilecek oyuncuları da yakın takibe aldı. Abdullah Avcı'nın da takviye beklediği Beşiktaş'ın gündemine son olarak Zenit'in Slovakyalı orta saha oyuncusu Robert Mak girdi. Kanatlarda, 10 numarada ve forvette oynayabilen 1.79'luk oyuncunun menajeri Venglos ile ilk temasın kurulduğu kaydedildi. Sezon sonu Zenit ile sözleşmesi bitecek 28 yaşındaki Mak'ın kulübünden izin alması durumunda görüşmeler hız kazanacak.
- 15.1.2020
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Ekici 4.5 ay sonra döndü
Toplam 1
Yorum
misafir En doğru hareket buydu yoksa yazık olacaktı bu çocuğa
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Rıza Çalımbay: Yasin Öztekin'in iyi işler yapacağına inanıyoruz
Toplam 1
Yorum
MAHO YASİN İN KENDİSİNE FAYDASI OLSA TAKIMI BIRAKMAZDI
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Filenin Sultanları Tokyo 2020'de!
Toplam 2
Yorum
Cascan Sistemli,bilimsel ve özverili çalışmanın sonucu. Tebrik ediyor, başarılarının Tokyo olimpiyatlarında da devam edeceğine inanıyorum..
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