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15 Ocak 2020, Çarşamba
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Üçü bir arada MAK!

Üçü bir arada MAK!

Siyah-beyazlılar; kanatlar, ve forvet mevkiinde forma giyebilen ’in 28 yaşındaki Slovak yıldızı ’ı almak için düğmeye bastı.

Kadrosunu güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, özellikle forvet, ve kanat mevkii için girişimlerini hızlandırırken, her üç bölgede de görev yapabilecek oyuncuları da yakın takibe aldı. 'nın da takviye beklediği 'ın gündemine son olarak 'in Slovakyalı orta saha oyuncusu girdi. Kanatlarda, 10 numarada ve forvette oynayabilen 1.79'luk oyuncunun menajeri Venglos ile ilk temasın kurulduğu kaydedildi. Sezon sonu Zenit ile sözleşmesi bitecek 28 yaşındaki Mak'ın kulübünden izin alması durumunda görüşmeler hız kazanacak.

  1. 15.1.2020
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