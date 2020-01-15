Üçü bir arada MAK!

Kadrosunu güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, özellikle forvet, 10 numara ve kanat mevkii için girişimlerini hızlandırırken, her üç bölgede de görev yapabilecek oyuncuları da yakın takibe aldı. Abdullah Avcı'nın da takviye beklediği Beşiktaş'ın gündemine son olarak Zenit'in Slovakyalı orta saha oyuncusu Robert Mak girdi. Kanatlarda, 10 numarada ve forvette oynayabilen 1.79'luk oyuncunun menajeri Venglos ile ilk temasın kurulduğu kaydedildi. Sezon sonu Zenit ile sözleşmesi bitecek 28 yaşındaki Mak'ın kulübünden izin alması durumunda görüşmeler hız kazanacak.