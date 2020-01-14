Yeni Mesut’lar bulmak isteriz!
Beşiktaş'ın iş birliği anlaşması imzaladığı Fortuna Sittard'ın başkanı Işıtan Gün anlaşmanın içeriği ile ilgili bilgi verdi.
Beşiktaş'ın iş birliği anlaşması imzaladığı Fortuna Sittard'ın başkanı Işıtan Gün anlaşmanın içeriği ile ilgili bilgi verdi. Işıtan Gün, "Kulübümüzün yakınındaki genç ve yetenekli oyuncuları tespit edip, onları Fortuna Sittard ya da Beşiktaş'a kazandırmayı hedefliyoruz. Bu oyuncular arasından bir tane Mesut Özil ya da İlkay Gündoğan'ı bulabilirsek, zaten proje fazlasıyla hedefine kavuşacak" diye konuştu.
- 14.1.2020
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Rıza Çalımbay: Yasin Öztekin'in iyi işler yapacağına inanıyoruz
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MAHO YASİN İN KENDİSİNE FAYDASI OLSA TAKIMI BIRAKMAZDI
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Filenin Sultanları Tokyo 2020'de!
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Cascan Sistemli,bilimsel ve özverili çalışmanın sonucu. Tebrik ediyor, başarılarının Tokyo olimpiyatlarında da devam edeceğine inanıyorum..
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Filenin Sultanları Tokyo 2020'de!
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gururluyuz tebrikler filenin sultanları
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