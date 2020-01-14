Yeni Mesut’lar bulmak isteriz! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
14 Ocak 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Yeni Mesut’lar bulmak isteriz!

Yeni Mesut’lar bulmak isteriz!

Yeni Mesut’lar bulmak isteriz!

'ın iş birliği anlaşması imzaladığı 'ın başkanı anlaşmanın içeriği ile ilgili bilgi verdi.

'ın iş birliği anlaşması imzaladığı 'ın başkanı anlaşmanın içeriği ile ilgili bilgi verdi. Işıtan Gün, "Kulübümüzün yakınındaki genç ve yetenekli oyuncuları tespit edip, onları Fortuna Sittard ya da Beşiktaş'a kazandırmayı hedefliyoruz. Bu oyuncular arasından bir tane ya da 'ı bulabilirsek, zaten proje fazlasıyla hedefine kavuşacak" diye konuştu.

  1. 14.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yeni Mesut’lar bulmak isteriz! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN