Beşiktaş'ta kriz çözüldü! Hasic...
Siyah-beyazlı yönetim, Boşnak futbolcunun menajerine “1.7 milyon Euro’luk imza parasının yarısını ödeyelim” teklifi yaptı. Kısa sürede anlaşma sağlanacak.
Beşiktaş, yılan hikayesine dönen Ajdin Hasic transferinde mutlu sona yakın.
Siyah-beyazlı yönetim, 18 yaşındaki Boşnak yıldızın menajerine geçmiş yönetimden verilen 1.7 milyon Euro'luk imza parası taahhütünün yarısını ödemeye karar verdi.
Yönetim, 850 bin Euro'luk teklifini Hasic'in menajerine iletti. Gelecek vaat eden yıldızlar arasında gösterilen Ajdin Hasic için son kararı Abdullah Avcı verecek. Teknik ekip, onay verirse 14 yabancı futbolcusu bulunan Beşiktaş'ta 1 yabancıyla yolların ayrılması gündeme gelecek.
- 14.01.2020
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Ekici 4.5 ay sonra döndü
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Yorum
misafir En doğru hareket buydu yoksa yazık olacaktı bu çocuğa
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Rıza Çalımbay: Yasin Öztekin'in iyi işler yapacağına inanıyoruz
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Yorum
MAHO YASİN İN KENDİSİNE FAYDASI OLSA TAKIMI BIRAKMAZDI
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Filenin Sultanları Tokyo 2020'de!
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Yorum
Cascan Sistemli,bilimsel ve özverili çalışmanın sonucu. Tebrik ediyor, başarılarının Tokyo olimpiyatlarında da devam edeceğine inanıyorum..
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