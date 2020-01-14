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14 Ocak 2020, Salı
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'ta kriz çözüldü! Hasic...

Beşiktaş'ta kriz çözüldü! Hasic...

Siyah-beyazlı yönetim, Boşnak futbolcunun menajerine “1.7 milyon Euro’luk imza parasının yarısını ödeyelim” teklifi yaptı. Kısa sürede anlaşma sağlanacak.

, yılan hikayesine dönen transferinde mutlu sona yakın.

Siyah-beyazlı yönetim, 18 yaşındaki Boşnak yıldızın menajerine geçmiş yönetimden verilen 1.7 milyon Euro'luk imza parası taahhütünün yarısını ödemeye karar verdi.

Yönetim, 850 bin Euro'luk teklifini Hasic'in menajerine iletti. Gelecek vaat eden yıldızlar arasında gösterilen Ajdin Hasic için son kararı verecek. Teknik ekip, onay verirse 14 yabancı futbolcusu bulunan Beşiktaş'ta 1 yabancıyla yolların ayrılması gündeme gelecek.

  1. 14.01.2020
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