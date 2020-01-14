Beşiktaş Erzurum'a 6 eksikle gitti!

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Erzurumspor ile oynayacağı karşılaşma öncesinde kadrosunu duyurdu.

Buna göre siyah beyazlılarda sakatlıkları bulunan Adem Ljajic ve Jeremain Lens'in yanı sıra Burak Yılmaz, Gökhan Gönül, Atiba Hutchinson ve ligin 2. yarısında Avcı tarafından görev verilmesi beklenilmeyen Orkan Çınar yer almadı.

Beşiktaş'ın konu ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

Futbol Takımımız, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında yarın (15 Ocak) saat 18.30'da deplasmanda TFF 1. Lig ekiplerinden Bş. Bld. Erzurumspor ile karşılaşacak.



Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı, Bş. Bld. Erzurumspor maçı kadrosuna 19 futbolcumuzu dahil etti:



Loris Karius

Utku Yuvakuran

Ersin Destanoğlu

Enzo Roco

Victor Ruiz

Umut Nayir

Güven Yalçın

Oğuzhan Özyakup

Tyler Boyd

Mohamed Elneny

Georges N'Koudou

Necip Uysal

Pedro Rebocho

Domagoj Vida

İlkay İşler

Rıdvan Yılmaz

Kartal Kayra Yılmaz

Caner Erkin

Abdoulay Diaby