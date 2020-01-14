Beşiktaş Erzurum'a 6 eksikle gitti!
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda oynayacağı Erzurumspor karşılaşması öncesine Beşiktaş, kafilesini açıkladı... Siyah beyazlılarda teknik direktör Abdullah Avcı'nın belirlediği isimlerde 6 eksik olması dikkat çekti! İşte Beşiktaş'ın Erzurumspor maç kadrosu...
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Erzurumspor ile oynayacağı karşılaşma öncesinde kadrosunu duyurdu.
Buna göre siyah beyazlılarda sakatlıkları bulunan Adem Ljajic ve Jeremain Lens'in yanı sıra Burak Yılmaz, Gökhan Gönül, Atiba Hutchinson ve ligin 2. yarısında Avcı tarafından görev verilmesi beklenilmeyen Orkan Çınar yer almadı.
Beşiktaş'ın konu ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;
Futbol Takımımız, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında yarın (15 Ocak) saat 18.30'da deplasmanda TFF 1. Lig ekiplerinden Bş. Bld. Erzurumspor ile karşılaşacak.
Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı, Bş. Bld. Erzurumspor maçı kadrosuna 19 futbolcumuzu dahil etti:
Loris Karius
Utku Yuvakuran
Ersin Destanoğlu
Enzo Roco
Victor Ruiz
Umut Nayir
Güven Yalçın
Oğuzhan Özyakup
Tyler Boyd
Mohamed Elneny
Georges N'Koudou
Necip Uysal
Pedro Rebocho
Domagoj Vida
İlkay İşler
Rıdvan Yılmaz
Kartal Kayra Yılmaz
Caner Erkin
Abdoulay Diaby
- 14.01.2020
- Güncelleme: 14.01.2020 14:11
- Beşiktaş Erzurum'a 6 eksikle gitti!
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