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14 Ocak 2020, Salı
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Erzurum'a 6 eksikle gitti!

Beşiktaş Erzurum'a 6 eksikle gitti!

Son 'nda oynayacağı Erzurumspor karşılaşması öncesine , kafilesini açıkladı... Siyah beyazlılarda teknik direktör 'nın belirlediği isimlerde 6 eksik olması dikkat çekti! İşte Beşiktaş'ın Erzurumspor maç kadrosu...

, Son ilk maçında Erzurumspor ile oynayacağı karşılaşma öncesinde kadrosunu duyurdu.

Buna göre siyah beyazlılarda sakatlıkları bulunan Adem Ljajic ve Jeremain Lens'in yanı sıra Burak Yılmaz, Gökhan Gönül, Atiba Hutchinson ve ligin 2. yarısında Avcı tarafından görev verilmesi beklenilmeyen Orkan Çınar yer almadı.

Beşiktaş'ın konu ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

Futbol Takımımız, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında yarın (15 Ocak) saat 18.30'da deplasmanda TFF 1. Lig ekiplerinden Bş. Bld. Erzurumspor ile karşılaşacak.

Teknik Direktörümüz , Bş. Bld. Erzurumspor maçı kadrosuna 19 futbolcumuzu dahil etti:

Loris Karius
Utku Yuvakuran
Ersin Destanoğlu
Enzo Roco
Victor Ruiz
Umut Nayir
Güven Yalçın
Oğuzhan Özyakup
Tyler Boyd
Mohamed Elneny
Georges N'Koudou
Necip Uysal
Pedro Rebocho
Domagoj Vida
İlkay İşler
Rıdvan Yılmaz
Kartal Kayra Yılmaz
Caner Erkin
Abdoulay Diaby

  1. 14.01.2020
  2. Güncelleme: 14.01.2020 14:11
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