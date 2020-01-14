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14 Ocak 2020, Salı
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orta sahasını buldu! Guilherme'nin yanına o isim geliyor

Beşiktaş orta sahasını buldu! Guilherme'nin yanına o isim geliyor

Beşiktaş transferde hareketli zamanlar yaşıyor. Federasyona yaptığı limit itirazına olumsuz yanıt alan siyah-beyazlı kurmaylar, çözüm arayışlarına devam ediyor.

  1. 14.01.2020
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