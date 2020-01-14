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14 Ocak 2020, Salı
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kupa sınavına hazır

Beşiktaş kupa sınavına hazır

, Son 16 Turu'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda oynayacağı ilk maçın hazırlıklarını, bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

Basına kapalı antrenman, 1.5 saate yakın sürdü. İdmana, tedavilerine devam edilen Dorukhan Toköz, ve Adem Ljajic katılmadı. yönetimindeki idman, sahada ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman, tam sahada taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

, bugün saat 14.30'da özel uçakla 'a gidecek ve kampa girecek.

KADRO BELLİ OLDU

Siyah-beyazlıların yarın saat 18.30'da deplasmanda B.B.Erzurumspor ile oynayacağı maçın kadrosu açıklandı. Teknik direktör Abdullah Avcı tarafından 19 futbolcunun dahil edildiği kadro şöyle:

"Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Enzo Roco, Victor Ruiz, Umut Nayir, Güven Yalçın, , Tyler Boyd, Mohamed Elneny, Georges N'Koudou, , Pedro Rebocho, Domagoj Vida, İlkay İşler, Rıdvan Yılmaz, Kayra Yılmaz, , Abdoulay Diaby."

  1. 14.01.2020
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