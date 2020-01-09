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09 Ocak 2020, Perşembe
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için 10 milyon euro

Ljajic için 10 milyon euro

'ta sezonun ilk yarısında 'nın ve taraftarların beklentisini karşılayamayan için Serie A ekiplerinden Udinese'nin ilgisi devam ediyor.

'ta sezonun ilk yarısında 'nın ve taraftarların beklentisini karşılayamayan için Serie A ekiplerinden Udinese'nin ilgisi devam ediyor. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Sırp oyuncu için ilk temasları gerçekleştiren İtalyan kulübü, Beşiktaş'ın 10 milyon euro'luk bonservis talebi sonrasında beklemeye geçti. Yıldız oyuncu için Serie A'da yer alan bir başka ekip olan Verona'nın da bir ilgisinin olduğu ancak kiralama teklifi yapmayı planladığı belirtildi.

  1. 9.1.2020
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