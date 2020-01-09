Ljajic için 10 milyon euro

Beşiktaş'ta sezonun ilk yarısında Abdullah Avcı'nın ve taraftarların beklentisini karşılayamayan Ljajic için Serie A ekiplerinden Udinese'nin ilgisi devam ediyor. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Sırp oyuncu için ilk temasları gerçekleştiren İtalyan kulübü, Beşiktaş'ın 10 milyon euro'luk bonservis talebi sonrasında beklemeye geçti. Yıldız oyuncu için Serie A'da yer alan bir başka ekip olan Verona'nın da bir ilgisinin olduğu ancak kiralama teklifi yapmayı planladığı belirtildi.