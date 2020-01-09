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09 Ocak 2020, Perşembe
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Lens’in talibi Feyenoord

Lens’in talibi Feyenoord

 için 'dan flaş bir iddiası ortaya atıldı. Feyenoord, 'i transfer etmek istiyor.

için 'dan flaş bir iddiası ortaya atıldı. Feyenoord, 'i transfer etmek istiyor. Lens ile 'de birlikte çalışan Advocaat'ın 32 yaşındaki futbolcunun transfer edilmesi için yönetime rapor verdiği ve eski öğrencisinin alınmasını istediği belirtildi.

  1. 9.1.2020
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