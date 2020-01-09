Lens’in talibi Feyenoord

Beşiktaş için Hollanda'dan flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Feyenoord, Jeremain Lens'i transfer etmek istiyor. Lens ile Fenerbahçe'de birlikte çalışan Advocaat'ın 32 yaşındaki futbolcunun transfer edilmesi için yönetime rapor verdiği ve eski öğrencisinin alınmasını istediği belirtildi.