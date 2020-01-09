Burak-Cenk güzel hayal! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
09 Ocak 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Burak-Cenk güzel hayal!

Burak-Cenk güzel hayal!

Burak-Cenk güzel hayal!

Avcı, iki golcünün 'ta olması için şu yorumu yaptı: "'ın 'a 'Come to Beşiktaş' demesi bana da güzel şeyler hayal ettiriyor. İki oyuncusu"

Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kampında önemli açıklamalarda bulundu. Spor'un sorularını yanıtlayan tecrübeli çalıştırıcı kendisine yöneltilen ", geçtiğimiz gün 'a 'Come to Beşiktaş' mesajı yolladı, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?" sorusuna "Benim için de güzel şeyler hayal ettiriyorlar. İki oyuncusu" diyerek böyle bir transfere sıcak baktığını ifade etti. Avcı hakkında "Bugün (dün) başkanımız kampa katılacak, onunla bir toplantı yapacağız. Limitlere bakacağız. Transfer yapabilecek miyiz yoksa yapamayacak mıyız, bunları konuşacağız. Biz her durumda mevcut performansı yukarıya çekeceğiz. Bu da bir transferdir aslında" dedi. İlk dönemlerin zor geçtiğini ifade eden Avcı şöyle devam etti: "Yeni bir takım, biz yeniyiz, oyuncuların düşünceleri var. Sakat oyuncuların düzelmesi, transferlerin etkisi, bizim dokunuşlarımız. Daha sonra da potaya girdik. Bunun sunumuna da arkadaşlarımıza yapacağız ve detayları anlatacağız."

  1. 9.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Burak-Cenk güzel hayal! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN