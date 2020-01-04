18 günde 5 maç

Beşiktaş'ı ocak ayının ikinci yarısında yoğun bir program bekliyor. Siyah-beyazlılar 15 Ocak'tan itibaren 1 Şubat'a kadar 18 gün içerisinde 3'ü Süper Lig, 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 5 resmi maça çıkacak. Beşiktaş ilk olarak 15 Ocak çarşamba günü Erzurum deplasmanına gittikten sonra, 19 Ocak Pazar günü Süper Lig'de Sivasspor'u ağırlayacak. Üç gün sonra 22 Ocak Çarşamba günü kupa rövanşında Erzurumspor'u konuk edecek olan siyah-beyazlılar, bu maçtan 4 gün sonra da Süper Lig'de 26 Ocak Pazar günü İzmir deplasmanında Göztepe ile karşılayacak. Kara Kartal'ın 18 gün içinde yapacağı 5'inci maç ise 1 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile olacak.



ANTALYA KAMPI BAŞLADI

Beşiktaş, devre arası kamp çalışmaları için Antalya'ya gitti. Kartal hazırlıklarını 10 Ocak Cuma gününe kadar burada yapacak. Beşiktaş, kampta Macaristan ekibi M. Zsory ile 8 Ocak'ta, Altınordu ile de 10 Ocak'ta hazırlık maçı yapacak.



KOMBİNE KARTLARA İLGİ DÜŞÜK

Beşiktaş'ta satışa çıkan ikinci yarı kombineleri beklenen ilgiyi göremedi. İlk üç gün içerisinde satılan kombine sayısının 143 olduğu belirtildi. Yönetim, 2. yarı için satışa çıkarttığı kombine biletlerinin fiyatları 650 TL ile 2000 TL arasında değişiyor.