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04 Ocak 2020, Cumartesi
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18 günde 5 maç

18 günde 5 maç

’tan itibaren yoğun bir programa girecek olan , 18 gün içinde 3’ü lig, 2’si kupa 5 maça çıkacak.

'ı ocak ayının ikinci yarısında yoğun bir program bekliyor. Siyah-beyazlılar 'tan itibaren 1 Şubat'a kadar 18 gün içerisinde 3'ü , 2'si olmak üzere toplam 5 resmi maça çıkacak. Beşiktaş ilk olarak 15 Ocak çarşamba günü deplasmanına gittikten sonra, 19 Ocak Pazar günü Süper Lig'de 'u ağırlayacak. Üç gün sonra 22 Ocak Çarşamba günü kupa rövanşında Erzurumspor'u konuk edecek olan siyah-beyazlılar, bu maçtan 4 gün sonra da Süper Lig'de 26 Ocak Pazar günü deplasmanında ile karşılayacak. Kara 'ın 18 gün içinde yapacağı 5'inci maç ise 1 Şubat Cumartesi günü deplasmanda ile olacak.

ANTALYA KAMPI BAŞLADI
Beşiktaş, devre arası kamp çalışmaları için 'ya gitti. Kartal hazırlıklarını Cuma gününe kadar burada yapacak. Beşiktaş, kampta ekibi M. Zsory ile 8 Ocak'ta, Altınordu ile de 10 Ocak'ta hazırlık maçı yapacak.

KOMBİNE KARTLARA İLGİ DÜŞÜK
Beşiktaş'ta satışa çıkan kombineleri beklenen ilgiyi göremedi. İlk üç gün içerisinde satılan kombine sayısının 143 olduğu belirtildi. Yönetim, 2. yarı için satışa çıkarttığı kombine biletlerinin fiyatları 650 TL ile 2000 TL arasında değişiyor.

  1. 4.1.2020
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