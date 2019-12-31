Enzo Roco Beşiktaş'ta kalıyor - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
31 Aralık 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Enzo Roco Beşiktaş'ta kalıyor

Enzo Roco 'ta kalıyor

Enzo Roco Beşiktaş'ta kalıyor

Teknik Direktörü Avcı, Enzo Roco'nun takımda kalmasını istedi. Şilili savunmacı, bu sezon ortaya koyduğu istikrarlı görüntüyle takımdaki yerini sağlama aldı.

Teknik Direktörü Avcı, Enzo Roco'nun takımda kalmasını istedi. Şilili savunmacı, bu sezon ortaya koyduğu istikrarlı görüntüyle takımdaki yerini sağlama aldı. Yaşadığı sakatlıklar ve formsuz görüntüsü sebebiyle gönderilmesi gündeme gelen Roco'nun performansından memnun olan Avcı'nın, bu oyuncuyla yola devam kararı aldığı kaydedildi.

  1. 31.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Enzo Roco Beşiktaş'ta kalıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN