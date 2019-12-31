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31 Aralık 2019, Salı
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'ta gözden çıkarıldı

Beşiktaş'ta Lens gözden çıkarıldı

, ara döneminde maaşı düşük genç futbolcuları kadrosuna katarak, geleceğe yatırım yapmayı planlıyor. Aldığı yüksek maaşa rağmen istenileni veremeyen için menajerlerin nabız yokladığı, uygun teklif gelmesi halinde Hollandalı'nın gönderileceği belirtildi.

, ara döneminde maaşı düşük genç futbolcuları kadrosuna katarak, geleceğe yatırım yapmayı planlıyor. Aldığı yüksek maaşa rağmen istenileni veremeyen için menajerlerin nabız yokladığı, uygun teklif gelmesi halinde Hollandalı'nın gönderileceği belirtildi.

  1. 31.12.2019
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