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30 Aralık 2019, Pazartesi
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'den açıklaması!

Cenk Gönen'den Beşiktaş açıklaması!

La Liga ekibi Malaga'dan ayrıldıktan sonra hiçbir takımla anlaşmayan , 'a geri döneceği yönündeki haberler ve taraftarların tepkisi üzerine sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

İspanya'da Malaga macerası sona erdikten sonra herhangi bir kulüple anlaşmayan , 'tan Galatasaray'a transfer olma sürecine ilişkin çarpıcı bir açıklama yaptı.

Cenk Gönen, siyah beyazlı takımdan ayrılışına dair, "Yeni sözleşme yenilediğim takımımdan o dönemin teknik heyetinin kararından dolayı ayrılmak ve gönderilmek zorunda kaldım." şeklinde konuştu.

İşte Cenk Gönen'in açıklamaları:

"Benim Beşiktaş'tan neden ayrılmak zorunda kaldığımı tam olarak bilmeyen ve bilmesine rağmen anlayamayanları aklı selim olmaya davet ediyorum. Ayrılma niyetim olsa sözleşmem biterken neden 4 sene daha yeni sözleşme imzalayayım? Yani sözleşme yenilediğim takımımdan o dönemin teknik heyetinin kararından dolayı ayrılmak ve gönderilmek zorunda kaldım.Beşi?ktaş benim rahmetli babamın takımıdır. Ben abimle çocukluğumuzda Beşiktaş maçlarında gol attığımızda oturduğumuz yeri bile deği?şti?remezdi?k uğur için.. Hiçbir şey göründüğü gi?bi? değil bu hayatta. Bir gün yeniden nasip olur inşallah o kutsal forma... Olmasa da o şanlı formayı 5 sene terletmek hayatım boyunca hep gururla anacağım en güzel anım.. Beşiktaş ile farklı şekilde anılmak beni? fazlasıyla üzüyor. Herkese sevgi ve saygılar...

  1. 31.12.2019
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