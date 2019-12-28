Ruiz döndü cezalı oldu
Sakatlığı nedeniyle bir süredir oynayamayan İspanyol savunmacı Victor Ruiz dün akşam 8 maç aradan sonra formasına kavuştu. İyi bir performans gösteren Ruiz, kart sınırında çıktığı mücadelede ise cezalı duruma düştü.
Sakatlığı nedeniyle bir süredir oynayamayan İspanyol savunmacı Victor Ruiz dün akşam 8 maç aradan sonra formasına kavuştu. İyi bir performans gösteren Ruiz, kart sınırında çıktığı mücadelede ise cezalı duruma düştü. 62. dakikada sarı kart gören 30 yaşındaki stoper, ikinci yarının ik haftasında oynanacak olan zorlu Sivasspor karşılaşmasında yine takımını yalnız bırakacak.
- 28.12.2019
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Atalay ve Kapı tartışması
Toplam 1
Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
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Toplam 1
Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
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Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
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