Ruiz döndü cezalı oldu

Sakatlığı nedeniyle bir süredir oynayamayan İspanyol savunmacı Victor Ruiz dün akşam 8 maç aradan sonra formasına kavuştu. İyi bir performans gösteren Ruiz, kart sınırında çıktığı mücadelede ise cezalı duruma düştü. 62. dakikada sarı kart gören 30 yaşındaki stoper, ikinci yarının ik haftasında oynanacak olan zorlu Sivasspor karşılaşmasında yine takımını yalnız bırakacak.