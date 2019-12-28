Ruiz döndü cezalı oldu - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
28 Aralık 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Ruiz döndü cezalı oldu

Ruiz döndü cezalı oldu

Ruiz döndü cezalı oldu

Sakatlığı nedeniyle bir süredir oynayamayan İspanyol savunmacı dün akşam 8 maç aradan sonra formasına kavuştu. İyi bir performans gösteren Ruiz, kart sınırında çıktığı mücadelede ise cezalı duruma düştü.

Sakatlığı nedeniyle bir süredir oynayamayan İspanyol savunmacı dün akşam 8 maç aradan sonra formasına kavuştu. İyi bir performans gösteren Ruiz, kart sınırında çıktığı mücadelede ise cezalı duruma düştü. 62. dakikada sarı kart gören 30 yaşındaki stoper, ikinci yarının ik haftasında oynanacak olan zorlu Sivasspor karşılaşmasında yine takımını yalnız bırakacak.

  1. 28.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ruiz döndü cezalı oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN