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28 Aralık 2019, Cumartesi
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Fazlası olabilirdi

Abdullah Avcı, ligin ilk yarısını 30 puanla tamamlamaları için “Şu an için doğru görünüyor ama daha fazlası olabilirdi” dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, G.Birliği karşılaşmasının ardından ligin ilk yarısının da değerlendirmesini yaptı. Avcı, "İkinci yarıda golün erken gelmesi ve rakibin eksik kalması maçın tamamen bize döndüğünü gösterdi. Oyunu ne olursa olsun doğru oynamak gerekiyor. İkinci yarıda topa sahip olmamızla topun yönünü değiştirebildik. Rakibin kırmızı kart görmesi demek, kendini en rahat hissettiğin andır ve bu futbolda en tehlikeli de andır. Bugün biraz sabırlı olmak gerekiyordu. Şu an itibariyle hanemizde yazılı olan 30 puan, doğru gibi duruyor. Daha fazlası olabilir miydi, evet olabilirdi Ama sonuçta kazanarak bitirmek çok önemliydi. Bunların hepsini konuşacağız tabii ki" yorumunu yaptı.
  1. 28.12.2019
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