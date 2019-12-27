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27 Aralık 2019, Cuma
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ısrarı

Yunus Mallı ısrarı

Ara tranfser için çalışmalar sürüyor. Listenin ilk sırasında yer alıyor. göreve geldikten sonra Yunus'un ağabeyi İlhan'la buluşup prensip anlaşmasına varmıştı.

Ara tranfser için çalışmalar sürüyor. Listenin ilk sırasında yer alıyor. göreve geldikten sonra Yunus'un ağabeyi İlhan'la buluşup prensip anlaşmasına varmıştı. Wolfsburg da Yunus'un kiralanmasına ve senelik ücretinin iki kulüp tarafından yarı yarıya ödenmesine sıcak bakmıştı. Yöneticilerin gelecek hafta 'ya gidip Bundesliga ekibiyle masaya oturması bekleniyor. Taraflar 6 aylık kiralama ücreti 1.1 milyon euro'yu yarı yarıya ödemeyi kabul ederse, Yunus 2. yarı 'a gelecek.
  1. 27.12.2019
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