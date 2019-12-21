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21 Aralık 2019, Cumartesi
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: Özgüvenli oynamamız şart

Atiba: Özgüvenli oynamamız şart

'ın tecrübeli ismi , derbisi öncesi temkinli konuştu. Tempolu ve özgüvenli oynamaları gerektiğini belirten Kanadalı, "Rakibimiz evinde güçlü performanslar koyabilen bir rakip. Bizim de bunun karşısında özgüvenle, sağlam durabilmemiz gerekiyor. mümkün olduğu kadar çok karıştırmadan oyun planına sadık kalarak tempolu oynamamız lazım" diye konuştu.

'ın tecrübeli ismi , derbisi öncesi temkinli konuştu. Tempolu ve özgüvenli oynamaları gerektiğini belirten Kanadalı, "Rakibimiz evinde güçlü performanslar koyabilen bir rakip. Bizim de bunun karşısında özgüvenle, sağlam durabilmemiz gerekiyor. mümkün olduğu kadar çok karıştırmadan oyun planına sadık kalarak tempolu oynamamız lazım" diye konuştu. Atiba kendisinin heykelinin dikilmesiyle ilgili olarak da, "Bilmiyorum çok zor mu, ileriye doğru bir şey mi olur onu kestiremiyorum ama taraftarların desteğine, yardımlarına her zaman minnettarım" dedi.

  1. 21.12.2019
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