Atiba: Özgüvenli oynamamız şart
Beşiktaş'ın tecrübeli ismi Atiba, Fenerbahçe derbisi öncesi temkinli konuştu. Tempolu ve özgüvenli oynamaları gerektiğini belirten Kanadalı, "Rakibimiz evinde güçlü performanslar koyabilen bir rakip. Bizim de bunun karşısında özgüvenle, sağlam durabilmemiz gerekiyor. Duyguları mümkün olduğu kadar çok karıştırmadan oyun planına sadık kalarak tempolu oynamamız lazım" diye konuştu.
Beşiktaş'ın tecrübeli ismi Atiba, Fenerbahçe derbisi öncesi temkinli konuştu. Tempolu ve özgüvenli oynamaları gerektiğini belirten Kanadalı, "Rakibimiz evinde güçlü performanslar koyabilen bir rakip. Bizim de bunun karşısında özgüvenle, sağlam durabilmemiz gerekiyor. Duyguları mümkün olduğu kadar çok karıştırmadan oyun planına sadık kalarak tempolu oynamamız lazım" diye konuştu. Atiba kendisinin heykelinin dikilmesiyle ilgili olarak da, "Bilmiyorum çok zor mu, ileriye doğru bir şey mi olur onu kestiremiyorum ama taraftarların desteğine, yardımlarına her zaman minnettarım" dedi.
- 21.12.2019
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Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan sert tepki! ''Kasıtlı yapıyorlar''
Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
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