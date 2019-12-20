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Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde düğümü çözecek isimler belli oldu! İşte o flaş detay...
2019 yılının son derbisi Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak... Sezona şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe ve Beşiktaş, son derece büyük önem taşıyan bu karşılaşmada skorer yıldızlarına güveniyor. Asya ve Avrupa yakasında hayatı durduracak bu kritik 90 dakikada sarı-lacivertli golcü Vedat Muriqi ve siyah-beyazlı tecrübe abidesi Burak Yılmaz'ın öne çıkması bekleniliyor... İşte dev derbi öncesinde golcülerin performans istatistikleri ve düğümü çözmesi beklenen kritik detaylar! (Veriler Opta'dan alınmıştır)
20 Aralık 2019 Cuma 13:40
Güncelleme: 20.12.2019 13:47
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Süper Lig'in 16 haftasında Asya ve Avrupa yakasında 90 dakika hayat duracak...
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Mazileri 100 yılı aşan iki köklü çınar Fenrbahçe ve Beşiktaş, Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek...
Ev sahibi Fenerbahçe'de Teknik Direktör Ersun Yanal'ın forvet hattındaki 1 numaralı tercihi, son zamanlarda gerek sarı-lacivertli forma ile, gerekse Kosova Milli Takımı'nda attığı gollerle adından sıkça söz ettiren Vedat Muriqi olacak...
Beşiktaş'ın Kadıköy'de ki kozu ise tecrübesiyle ön plana çıkan ve gerek A Milli Futbol Takımı'mızda, gerekse Beşiktaş'ta attığı gollerle formasını giydiği takımlara hayat veren Burak Yılmaz olacak...
22 Aralık Pazar günü oynanacak bu dev karşılaşma öncesinde Muriqi ve Burak Yılmaz'ın performansları masaya yatırıldığında kritik detaylar ortaya çıkıyor... İşte dev golcülerin önemli istatistikleri ve yaşanabilecek senaryolar!