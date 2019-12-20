Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde düğümü çözecek isimler belli oldu! İşte o flaş detay...

2019 yılının son derbisi Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak... Sezona şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe ve Beşiktaş, son derece büyük önem taşıyan bu karşılaşmada skorer yıldızlarına güveniyor. Asya ve Avrupa yakasında hayatı durduracak bu kritik 90 dakikada sarı-lacivertli golcü Vedat Muriqi ve siyah-beyazlı tecrübe abidesi Burak Yılmaz'ın öne çıkması bekleniliyor... İşte dev derbi öncesinde golcülerin performans istatistikleri ve düğümü çözmesi beklenen kritik detaylar! (Veriler Opta'dan alınmıştır)

20 Aralık 2019 Cuma 13:40 Güncelleme: 20.12.2019 13:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





