Göksel Gümüşdağ'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a transfer cevabı!

Süper Lig'de ilk yarının bitmesine az bir süre kala transfer piyasası iyiden iyiye hareketlilik kazandı. Kadrolarını güçlendirmek isteyen kulüpler dış transferin yanı sıra, iç transfere de hem maliyet açısından hem de herhangi bir sürprizle karşılaşmamak için ağırlık veriyor. İç transferin gözde isimlerden olan ve Fenerbahçe'nin kadrosuna katmayı istediği Edin Visca ve adı tekrar Galatasaray ile anılan Arda Turan için Başakşehir kulübü başkanı Göksel Gümüşdağ'dan çarpıcı açıklamalar geldi. İşte o sözler...