Göksel Gümüşdağ'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a transfer cevabı! - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
20 Aralık 2019, Cuma
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Göksel Gümüşdağ'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a transfer cevabı!

Süper Lig'de ilk yarının bitmesine az bir süre kala transfer piyasası iyiden iyiye hareketlilik kazandı. Kadrolarını güçlendirmek isteyen kulüpler dış transferin yanı sıra, iç transfere de hem maliyet açısından hem de herhangi bir sürprizle karşılaşmamak için ağırlık veriyor. İç transferin gözde isimlerden olan ve Fenerbahçe'nin kadrosuna katmayı istediği Edin Visca ve adı tekrar Galatasaray ile anılan Arda Turan için Başakşehir kulübü başkanı Göksel Gümüşdağ'dan çarpıcı açıklamalar geldi. İşte o sözler...

20 Aralık 2019 Cuma 16:00 Güncelleme: 20.12.2019 16:35
Göksel Gümüşdağ'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a transfer cevabı!

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ Anadolu Ajansı'na verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Göksel Gümüşdağ'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a transfer cevabı!

Özellikle transfer konusunda açıklamalarda bulunan Gümüşdağ, Edin Visca, Arda Turan ve birçok isim için çarpıcı açıklamalar yaptı.

Göksel Gümüşdağ'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a transfer cevabı!

İŞTE GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ'IN O AÇIKLAMALARI!

"ÇOK GENİŞ BİR TRANSFER İHTİYACIMIZIN OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"
Şampiyonluk hedefleri doğrultusunda mevcut oyuncu kadrosuna güvendiklerini belirten Göksel Gümüşdağ, "Çok geniş bir transfer ihtiyacımızın olduğunu düşünmüyorum. İlk yarı için iki hafta kaldı, zannediyorum hocamızdan önümüzdeki hafta bu konuda bir rapor alacağız.

Göksel Gümüşdağ'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a transfer cevabı!

"Beraber oturup değerlendireceğiz. Eğer böyle bir ihtiyaç doğarsa, belki yollayacaklarımız da var, yollayacaklarımız dışında içerden birini yolladığımız takdirde belki 1-2 oyuncu alabiliriz." ifadelerini kullandı.

Göksel Gümüşdağ'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a transfer cevabı!

Gümüşdağ, kadrolarının şampiyonluk için yeterli olduğunu düşündüğünü aktararak, "Şampiyonluk hedefinde hep olduk. Her zaman şampiyonluğu zorlayan bir takım olduk, son iki sene bu işi egale ettik. Yine peşini bırakmayacağız yine şampiyonluğa asılan, sürekli zorlayan takım olmaya devam edeceğiz." yorumunu yaptı.

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