Göksel Gümüşdağ'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a transfer cevabı!
Süper Lig'de ilk yarının bitmesine az bir süre kala transfer piyasası iyiden iyiye hareketlilik kazandı. Kadrolarını güçlendirmek isteyen kulüpler dış transferin yanı sıra, iç transfere de hem maliyet açısından hem de herhangi bir sürprizle karşılaşmamak için ağırlık veriyor. İç transferin gözde isimlerden olan ve Fenerbahçe'nin kadrosuna katmayı istediği Edin Visca ve adı tekrar Galatasaray ile anılan Arda Turan için Başakşehir kulübü başkanı Göksel Gümüşdağ'dan çarpıcı açıklamalar geldi. İşte o sözler...
İŞTE GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ'IN O AÇIKLAMALARI!
"ÇOK GENİŞ BİR TRANSFER İHTİYACIMIZIN OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"
Şampiyonluk hedefleri doğrultusunda mevcut oyuncu kadrosuna güvendiklerini belirten Göksel Gümüşdağ, "Çok geniş bir transfer ihtiyacımızın olduğunu düşünmüyorum. İlk yarı için iki hafta kaldı, zannediyorum hocamızdan önümüzdeki hafta bu konuda bir rapor alacağız.
Gümüşdağ, kadrolarının şampiyonluk için yeterli olduğunu düşündüğünü aktararak, "Şampiyonluk hedefinde hep olduk. Her zaman şampiyonluğu zorlayan bir takım olduk, son iki sene bu işi egale ettik. Yine peşini bırakmayacağız yine şampiyonluğa asılan, sürekli zorlayan takım olmaya devam edeceğiz." yorumunu yaptı.