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Transferde son dakika! Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe...
Ara transfer dönemine çok az bir süre kala takımlarda kendilerine uygun mali koşullarda hamlelerini sürdürüyor... Özellikle de gözler şampiyonluk hedefi doğrultusunda sezon başında yaptığı planlamaları değiştirmeye hazırlanan Süper Lig devlerinde... Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe için sıcak saatler yaşanırken bu ekipler, transfer görüşmelerine hız verdi. Peki, hangi yıldız hangi takımla görüşüyor? Hangi Süper Lig devi diğerine çalım atmaya hazırlanıyor?
21 Aralık 2019 Cumartesi 11:18
Güncelleme: 21.12.2019 11:22
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İşte son dakika transfer gelişmeleri, bomba iddialar ve dış basının Süper Lig devleriyle ilgili açıkladığı o transferler...
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TOSIC YENİDEN...
Guangzhou'dan ayrılmak isteyen Sırp yıldız Tosic'in, Beşiktaşlı yöneticileri arayarak 'Geri dönmek istiyorum' dediği öğrenildi. Transferin de bu mesaj sonrası uygun şartlar dahilinde gerçekleşmesi muhtemel...
VERTONGHEN SÜRPRİZİ!
Savunma bölgesine takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, sezon sonunda Tottenham ile olan sözleşmesi sona erecek olan JanVertonghen'in transferi için düğmeye bastı. Galatasaray'da idari menajer Şükrü Hanedar, yıldız futbolcunun menajeriyle ilk teması kurdu.
FENER ESKİ YILDIZINI KİRALIK OLARAK...
Atalanta'da kiralık oynayan Danimarkalı oyuncu SimonKjaer ocak ayında kulübü Sevilla'ya dönmesi bekleniyor. Sarı-Lacivertli yönetimin, Danimarkalı stoper Kjaer için Sevilla'ya devre arasında şimdiden kiralama teklifinde bulunduğu öğrenildi.
MARCELO BEDELSİZ ŞEKLİNDE...
Taraftarlarla yaşadığı problem nedeniyle Lyon'dan ayrılmayı kafasına koyan MarceloGuedes, her geçen gün Beşiktaş'a biraz daha yaklaşıyor. Siyah-beyazlı kulübün bonservisine ödeme yapmamak koşuyla kadrosuna katmayı planladığı eski oyuncusu, Lyon yönetimine ayrılmak istediğini bildirdi.