Transferde son dakika! Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe...

Ara transfer dönemine çok az bir süre kala takımlarda kendilerine uygun mali koşullarda hamlelerini sürdürüyor... Özellikle de gözler şampiyonluk hedefi doğrultusunda sezon başında yaptığı planlamaları değiştirmeye hazırlanan Süper Lig devlerinde... Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe için sıcak saatler yaşanırken bu ekipler, transfer görüşmelerine hız verdi. Peki, hangi yıldız hangi takımla görüşüyor? Hangi Süper Lig devi diğerine çalım atmaya hazırlanıyor?