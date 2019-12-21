Brezilya basını duyurdu! Pato Süper Lig'e... - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
21 Aralık 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Brezilya basını duyurdu! Pato Süper Lig'e...

Brezilya basını duyurdu! Pato Süper Lig'e...

Brezilya futbolunun önemli golcülerinden Alexandre Pato hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Bir dönem adı Galatasaray'la da anılan yıldız ismin Türkiye'de sürpriz bir takımla transfer görüşmesi yaptığı öne sürüldü. İşte o haber...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

21 Aralık 2019 Cumartesi 14:12
Brezilya basını duyurdu! Pato Süper Lig'e...

Brezilya Ligi takımlarından Sao Paulo'da forma giyen golcü oyuncu Alexandre Pato için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Brezilya basını duyurdu! Pato Süper Lig'e...

Geçtiğimiz sezonun devre arası transfer döneminde adı sıklıkla Galatasaray'la anılan yıldız futbolcu, Türkiye'ye gelebilir.

Brezilya basını duyurdu! Pato Süper Lig'e...

Brezilya basınından Fox Sports Brasil'de yer alan habere göre lig lideri Sivasspor, Pato'yu transfer etmek için kulübü Sao Paulo'ya teklif götürdü.

Brezilya basını duyurdu! Pato Süper Lig'e...

Haberde kırmızı-beyazlı ekibin daha önce de Robinho ve Carlos gibi dünyaca ünlü Brezilyalıları transfer ettiği hatırlatıldı.

Brezilya basını duyurdu! Pato Süper Lig'e...

Süper Lig lideri Demir Grup Sivasspor, bu transferi gerçekleştirmesi halinde dünya çapında ses getirecek bir ismi kadrosuna katmış olacak.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN