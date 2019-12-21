Brezilya basını duyurdu! Pato Süper Lig'e...

Brezilya futbolunun önemli golcülerinden Alexandre Pato hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Bir dönem adı Galatasaray'la da anılan yıldız ismin Türkiye'de sürpriz bir takımla transfer görüşmesi yaptığı öne sürüldü. İşte o haber...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)