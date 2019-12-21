Brezilya basını duyurdu! Pato Süper Lig'e...

Brezilya futbolunun önemli golcülerinden Alexandre Pato hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Bir dönem adı Galatasaray'la da anılan yıldız ismin Türkiye'de sürpriz bir takımla transfer görüşmesi yaptığı öne sürüldü. İşte o haber...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
21 Aralık 2019 Cumartesi 14:12
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Brezilya Ligi takımlarından Sao Paulo'da forma giyen golcü oyuncu Alexandre Pato için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
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Geçtiğimiz sezonun devre arası transfer döneminde adı sıklıkla Galatasaray'la anılan yıldız futbolcu, Türkiye'ye gelebilir.
Brezilya basınından Fox Sports Brasil'de yer alan habere göre lig lideri Sivasspor, Pato'yu transfer etmek için kulübü Sao Paulo'ya teklif götürdü.
Haberde kırmızı-beyazlı ekibin daha önce de Robinho ve Carlos gibi dünyaca ünlü Brezilyalıları transfer ettiği hatırlatıldı.
Süper Lig lideri Demir Grup Sivasspor, bu transferi gerçekleştirmesi halinde dünya çapında ses getirecek bir ismi kadrosuna katmış olacak.