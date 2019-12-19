Taraftardan yoğun ilgi
24Erzincaspor-Beşiktaş karşılaşmasını, kentin yanı sıra çevre illerden çok sayıda Beşiktaş taraftarı izledi. Beşiktaşlılar, tek tribünü bulunan sahada kendilerine ayrılan bölümü doldurdu.
24Erzincaspor-Beşiktaş karşılaşmasını, kentin yanı sıra çevre illerden çok sayıda Beşiktaş taraftarı izledi. Beşiktaşlılar, tek tribünü bulunan sahada kendilerine ayrılan bölümü doldurdu. Ev sahibi ekibin taraftarları ise kendilerine ayrılan tribünü büyük oranda doldurarak takımlarını destekledi. Çok sayıda taraftar da kenardaki parmaklıklar arasından karşılaşmayı izledi.
- 19.12.2019
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Hüseyin’e kesik
Toplam 2
Yorum
Gürsel Özşamlı He canım Hüseyin'i de kulübeye koyun yabancılardan oluşan bir öze dönüş masalı anlatın bize
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Hüseyin’e kesik
Toplam 2
Yorum
SRD Hatalarına rahmen eldeki mevcut stoperlerin en iyisi hüseyin dinlendirilmesinde fayda var çok yıpratıldı çocuk
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Yedi bela Kocaelispor!
Toplam 1
Yorum
K. Süper Lige dönünce tekrardan korkulu rüya olacağız..!!
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