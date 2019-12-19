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19 Aralık 2019, Perşembe
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Taraftardan yoğun ilgi

Taraftardan yoğun ilgi

24Erzincaspor- karşılaşmasını, kentin yanı sıra çevre illerden çok sayıda Beşiktaş taraftarı izledi. Beşiktaşlılar, tek tribünü bulunan sahada kendilerine ayrılan bölümü doldurdu.

24Erzincaspor- karşılaşmasını, kentin yanı sıra çevre illerden çok sayıda Beşiktaş taraftarı izledi. Beşiktaşlılar, tek tribünü bulunan sahada kendilerine ayrılan bölümü doldurdu. Ev sahibi ekibin taraftarları ise kendilerine ayrılan tribünü büyük oranda doldurarak takımlarını destekledi. Çok sayıda taraftar da kenardaki parmaklıklar arasından karşılaşmayı izledi.

  1. 19.12.2019
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