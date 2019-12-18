Guilherme harekatı

Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'un Brezilyalı hücum oyuncusu Guilherme'yi transfer etmek istediği için girişimlerini hızlandırdı. Siyah- beyazlılar, Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'da forma giyen Guilherme'nin transferini Ocak ayında gerçekleştirmek istiyor. Guilherme, Beşiktaş'ın transfer listesinde ilk isim olarak yer aldı. Sezonun geri kalan bölümünde ligde ve kupada 6 gol ve 6 asistlik performans sergileyen 28 yaşındaki futbolcu için temaslar sıklaştı. Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, hem merkez orta saha hem de kanatlarda oynayabilen Guilherme'nin transferi için yönetime olumlu rapor verdi.



MENAJERİ ÜMRANİYE'YE GİTMİŞTİ

Yeni Malatyaspor'da Benevento'dan kiralık olarak forma giyen ve sözleşmesindeki özel madde nedeniyle çıkış hakkı bulunan Guilherme de siyah-beyazlı takıma sıcak bakıyor. Abdullah Avcı'nın daha önce Medipol Başakşehir'i çalıştırdığı dönemde de kadroda görmek istediği Guilherme için yönetim şartları zorlama kararı aldı. Bu arada Guilherme'nin menajeri Robalinho kısa bir süre önce siyah-beyazlı kulübün tesislerini ziyaret etmişti. Robalinho, instagram hesabından siyah-beyazlı kulübü ziyaretinden fotoğraflar paylaşırken; bu ziyaret Beşiktaş taraftarlarını heyecanlandırırken, transfer iddialarının da artmasına neden olmuştu.



Guilherme, bu sezon Yeni Malatyaspor formasıyla 20 resmi maçta görev yaptı. 15 Süper Lig, 4 UEFA Avrupa Ligi, 1 de Türkiye Kupası maçında forma giyen 28 yaşındaki sambacı, 6 gol, 6 asistle toplam 12 gole direkt olarak katkıda bulundu.



Brezilyalı oyuncu Guilherme, kulüp kariyerinde en çok Legia Varşova'da forma giydi. Toplamda 150 maçta şans bulan sambacı bu periyotta 21 gol atarken, 23 de asist yaptı. Guilherme, Yeni Malatya'da da toplam 55 maçta oynadı.