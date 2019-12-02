Maç sonrası duygusal anlar! Abdullah Avcı'nın gözleri doldu

Sezona istediği gibi bir giriş yapamayan Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, eleştirilerin odağı olmuştu. Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde alınan üst üste başarısız sonuçlar deneyimli teknik adamın takımdaki geleceğini tartışılır hale getirmişti. Ancak son zamanlarda siyah-beyazlı takım büyük bir çıkış yakaladı. Süper Lig'de son 5 maçta 5 galibiyet alarak zirve uçuşuna başlayan Kartal, 13 hafta sonunda 3'üncü sıraya kondu. Lider Sivasspor ile olan puan farkı sadece 3'e inen Beşiktaş'ta Abdullah Avcı, Kayserispor maçı sonrası övgülerin sahibi oldu. Siyah-beyazlı taraftarlar teknik direktörlerini bağrına bastı ve sevgi gösterilerinde bulundu. Başarılı teknik adam da bu tezahüratlara alkışla karşılık verdi. Abdullah Avcı'nın gözleri dolduğu görülürken Vodafone Park'ta duygusal anlar yaşandı.





3'LÜ ÇEKTİRDİ!



Maç sonunda 4-1'lik zaferi taraftarlarla doyasıya kutlayan Abdullah Avcı, Beşiktaş tribünlerine üçlü çektirdi.