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02 Aralık 2019, Pazartesi
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Maç sonrası duygusal anlar! 'nın gözleri doldu

Maç sonrası duygusal anlar! Abdullah Avcı'nın gözleri doldu

'de 'ın 'u 4-1 mağlup ettiği maç sonrası siyah-beyazlılarda duygusal anlar yaşadı. Tribünlerden Abdullah Avcı'ya sevgi dolu tezahüratlar yapıldı, taraftarları alkışlayarak selamlayan Avcı'nın gözleri doldu.

Sezona istediği gibi bir giriş yapamayan 'ta , eleştirilerin odağı olmuştu. ve Avrupa Ligi'nde alınan üst üste başarısız sonuçlar deneyimli teknik adamın takımdaki geleceğini tartışılır hale getirmişti. Ancak son zamanlarda siyah-beyazlı takım büyük bir çıkış yakaladı. Süper Lig'de son 5 maçta 5 galibiyet alarak zirve uçuşuna başlayan , 13 hafta sonunda 3'üncü sıraya kondu. Lider Sivasspor ile olan puan farkı sadece 3'e inen Beşiktaş'ta Abdullah Avcı, maçı sonrası övgülerin sahibi oldu. Siyah-beyazlı taraftarlar teknik direktörlerini bağrına bastı ve sevgi gösterilerinde bulundu. Başarılı teknik adam da bu tezahüratlara alkışla karşılık verdi. Abdullah Avcı'nın gözleri dolduğu görülürken Vodafone Park'ta duygusal anlar yaşandı.



3'LÜ ÇEKTİRDİ!

Maç sonunda 4-1'lik zaferi taraftarlarla doyasıya kutlayan Abdullah Avcı, Beşiktaş tribünlerine üçlü çektirdi.

  1. 02.12.2019
  2. Güncelleme: 02.12.2019 23:18
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