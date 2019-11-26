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26 Kasım 2019, Salı
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Kanat için Ngamaleu

Kanat için Ngamaleu

'ta  harekatı tüm hızıyla sürüyor. Siyah-beyazlıların devre arasında iki transfer yapmasına kesin gözüyle bakılırken, listedeki isimlerden birinin de olduğu belirtildi.

'ta harekatı tüm hızıyla sürüyor. Siyah-beyazlıların devre arasında iki transfer yapmasına kesin gözüyle bakılırken, listedeki isimlerden birinin de olduğu belirtildi. 'nın raporu doğrultusunda Di Mario tarzında efektif bir kanat oyuncusu arayan siyah-beyazlılar; kısa bir süre önce menajerinin Beşiktaş'tan teklif aldıklarını açıkladığı Nicolas Moumi Ngamaleu'nun peşine düştü. 25 yaşındaki Kamerunlu oyuncu bu sezon Young Boys formasıyla 20 resmi maçta 6 gol atmayı başardı.

  1. 26.11.2019
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