Kanat için Ngamaleu
Beşiktaş'ta transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor. Siyah-beyazlıların devre arasında iki transfer yapmasına kesin gözüyle bakılırken, listedeki isimlerden birinin de Nicolas Moumi Ngamaleu olduğu belirtildi.
Beşiktaş'ta transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor. Siyah-beyazlıların devre arasında iki transfer yapmasına kesin gözüyle bakılırken, listedeki isimlerden birinin de Nicolas Moumi Ngamaleu olduğu belirtildi. Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda Di Mario tarzında efektif bir kanat oyuncusu arayan siyah-beyazlılar; kısa bir süre önce menajerinin Beşiktaş'tan teklif aldıklarını açıkladığı Nicolas Moumi Ngamaleu'nun peşine düştü. 25 yaşındaki Kamerunlu oyuncu bu sezon Young Boys formasıyla 20 resmi maçta 6 gol atmayı başardı.
- 26.11.2019
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