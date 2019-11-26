Guilherme beğenildi
Beşiktaş’ın ocak ayı transfer listesinde yer alan Yeni Malatyaspor’un 28 yaşındaki Brezilyalı’sı Guilherme Fenerbahçe maçında geçer notu kaptı.
Ara transfer döneminde adı Beşiktaş ile anılan Yeni Malatyaspor'un 28 yaşındaki Brezilyalı futbolcusu Guilherme, Fenerbahçe'ye karşı gösterdiği performansla Beşiktaşlı taraftarlardan tam not aldı. Brezilyalı oyuncunun transferi için girişimlerde bulunulduğu geçtiğimiz günlerde medyada oldukça fazla yer almıştı. Teknik patron Abdullah Avcı'nında yeşil ışık yaktığı oyuncu için Çebi yönetiminin şartları zorlayacağı gelen bilgiler arasında. Beşiktaş ile ismi anılan Guilherme'nin menajeri Marcelo Robalinho geçtiğimiz günlerde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne gitmişti. Malatya'nın İtalyan Seri B ekiplerinden Benevento'dan 2022 yılına kadar kiraladığı Brezilyalı yıldız için pazarlık yapan Robalinho futbolcusu için 1.5 milyon euro ücret isterken; Malatyaspor'un ise futbolcusu için kiralama bedeli olarak 2 milyon euro istediği iddia edilmişti.
- 26.11.2019
- Usta yorumcudan flaş sözler! ''Arda Galatasaray'a gider''
- Bugün günlerden Galatasaray! İşte Club Brugge maçı 11'i
- Edin Visca Fenerbahçe için gemileri yaktı! İşte o sözler ve transferin maliyeti
- Sağlık kurulundan Falcao için 'Yüzde 100' kararı!
- Şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray...
-
Kral'a tam destek
Toplam 1
Yorum
serhat Sonuna kadar arkandayız KRAL
-
Yanal’ın oyuncu değişiklikleri tepki çekti
Toplam 1
Yorum
nuri can ersun yanalla devam etmek zaman kaybından baska bir ise yaramaz
-
Trabzonspor'da Sörloth fırtınası!
Toplam 1
Yorum
Adil Cok iyi oynadı. Cok iyi bir futbolcu. Bunun mutlaka tapusu alınmalı
Guilherme beğenildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.