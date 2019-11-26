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26 Kasım 2019, Salı
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Guilherme beğenildi

Guilherme beğenildi

’ın ocak ayı listesinde yer alan ’un 28 yaşındaki Brezilyalı’sı Guilherme maçında geçer notu kaptı.

Ara döneminde adı ile anılan 'un 28 yaşındaki Brezilyalı futbolcusu Guilherme, 'ye karşı gösterdiği performansla Beşiktaşlı taraftarlardan tam not aldı. Brezilyalı oyuncunun transferi için girişimlerde bulunulduğu geçtiğimiz günlerde medyada oldukça fazla yer almıştı. Teknik patron 'nında yeşil ışık yaktığı oyuncu için Çebi yönetiminin şartları zorlayacağı gelen bilgiler arasında. Beşiktaş ile ismi anılan Guilherme'nin menajeri Marcelo Robalinho geçtiğimiz günlerde Ümraniye 'ne gitmişti. Malatya'nın İtalyan Seri B ekiplerinden Benevento'dan 2022 yılına kadar kiraladığı Brezilyalı yıldız için pazarlık yapan Robalinho futbolcusu için 1.5 milyon euro ücret isterken; Malatyaspor'un ise futbolcusu için kiralama bedeli olarak 2 milyon euro istediği iddia edilmişti.

  1. 26.11.2019
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