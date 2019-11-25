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25 Kasım 2019, Pazartesi
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Ofsayt için açıklama

Ofsayt için açıklama

maçında rakibin iptal edilen golü ile ilgili açıklama yaptı.

, maçında rakibin iptal edilen golü ile ilgili açıklama yaptı. Pozisyonun fotoğrafını paylaşıldı ve "IFAB Oyun Kuralları. Ofsayt Bknz Madde 2 | Ofsayt İhlali: Aşağıda belirtilen durumlarda rakip oyuncuya müdahale ederse... Rakibin görüş açısını kapatarak topla oynamasını engellerse..." denildi. cephesi pozisyonun ofsayt olmadığını iddia etmişti.

  1. 25.11.2019
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