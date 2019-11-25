Ofsayt için açıklama

Beşiktaş, Konya maçında rakibin iptal edilen golü ile ilgili açıklama yaptı. Pozisyonun fotoğrafını paylaşıldı ve "IFAB Oyun Kuralları. Ofsayt Bknz Madde 2 | Ofsayt İhlali: Aşağıda belirtilen durumlarda rakip oyuncuya müdahale ederse... Rakibin görüş açısını kapatarak topla oynamasını engellerse..." denildi. Konyaspor cephesi pozisyonun ofsayt olmadığını iddia etmişti.