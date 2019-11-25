Ofsayt için açıklama
Beşiktaş, Konya maçında rakibin iptal edilen golü ile ilgili açıklama yaptı.
Beşiktaş, Konya maçında rakibin iptal edilen golü ile ilgili açıklama yaptı. Pozisyonun fotoğrafını paylaşıldı ve "IFAB Oyun Kuralları. Ofsayt Bknz Madde 2 | Ofsayt İhlali: Aşağıda belirtilen durumlarda rakip oyuncuya müdahale ederse... Rakibin görüş açısını kapatarak topla oynamasını engellerse..." denildi. Konyaspor cephesi pozisyonun ofsayt olmadığını iddia etmişti.
- 25.11.2019
-
Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
-
Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
-
Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Ofsayt için açıklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.