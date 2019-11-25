Çok yakıştılar

Hızla yükselişe geçen Kara Kartal'da dikkat çeken nokta siyah-beyazlıların hücum zenginliğini bir tarafa bırakıp, önce defans güvenliğini sağlaması ve bunun gösterdiği etki oldu. Bu etkinin başrol oyuncuları ise Atiba-Elneny ikilisiydi. İlk 6 haftada defansın önünde 5 farklı ikili deneyen Avcı, 12 gol yiyerek geçirilen bu süreçten sonra 7. haftadaki Alanya maçında Atiba- Oğuzhan ikilisine görev verdi. Bu maçta alınan 2-0'lık galibiyete rağmen Dorukhan Toköz ve Oğuzhan'ın aynı anda sakatlanması sonraki haftalar için yeni bir mecburiyet doğurdu ve Atiba-Elneny yan yana geldi. 8. haftadaki Ankaragücü deplasmanında rakibe neredeyse pozisyon verilmedi. Avcı, G.Saray derbisine de bu iki isimle çıkıp galip geldi. Bu sağlamlık takım oyununa da yansırken, Beşiktaş oldukça az pozisyon veren, son 6 maçta sadece 1 gol yiyen bir takıma döndü.