Çok yakıştılar
Atiba ile Elneny birlikte oynamaya başladığından beri savunma daha sağlam. Zaferler ise arka arkaya geliyor.
Hızla yükselişe geçen Kara Kartal'da dikkat çeken nokta siyah-beyazlıların hücum zenginliğini bir tarafa bırakıp, önce defans güvenliğini sağlaması ve bunun gösterdiği etki oldu. Bu etkinin başrol oyuncuları ise Atiba-Elneny ikilisiydi. İlk 6 haftada defansın önünde 5 farklı ikili deneyen Avcı, 12 gol yiyerek geçirilen bu süreçten sonra 7. haftadaki Alanya maçında Atiba- Oğuzhan ikilisine görev verdi. Bu maçta alınan 2-0'lık galibiyete rağmen Dorukhan Toköz ve Oğuzhan'ın aynı anda sakatlanması sonraki haftalar için yeni bir mecburiyet doğurdu ve Atiba-Elneny yan yana geldi. 8. haftadaki Ankaragücü deplasmanında rakibe neredeyse pozisyon verilmedi. Avcı, G.Saray derbisine de bu iki isimle çıkıp galip geldi. Bu sağlamlık takım oyununa da yansırken, Beşiktaş oldukça az pozisyon veren, son 6 maçta sadece 1 gol yiyen bir takıma döndü.
- 25.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
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