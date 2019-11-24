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24 Kasım 2019, Pazar
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Kralın gecesi!

Kralın gecesi!

90 dakikanın kahramanı tartışmasız Burak’tı. 34 yaşındaki futbolcu, sahada basmadık yer bırakmadı attığı müthiş golle de siyah-beyazlıları zafere taşıdı

nda dün öne çıkan isim tartışmasız 'dı. 'a 3 puanı kazandıran golü atan 34 yaşındaki futbolcu, galibiyetin baş mimarıydı. Sahada basmadık yer bırakmayan ve enerjisiyle gençlere taş çıkaran 34 yaşındaki futbolcu, 71. dakikada müthiş bir gole imza attı. savunmasındaki iki isme rağmen şık hareketlerle kaleye doğru yönelen tecrübeli futbolcu, kaleci 'yı da avladı ve geceye damga vurdu.

'BEN BEŞİKTAŞLIYIM'
Maçın ardından konuşan Burak, kendileri için bıçak sırtı bir karşılaşma olduğunu belirtip, "İyi bir takıma karşı kazanmak çok önemliydi. Takım olarak tam hazır değiliz. Takım arkadaşlarımızla birbirimize alışamadık. Formda değilken 1-0'lık skorlarla üç puanı almak da önemli" dedi. Kral, bir taraftarın kendisine gösterdiği tepkiyle ilgili de şunları söyledi: "Taştan değilim, benim de duygularım var. Ben Beşiktaşlıyım ve bu takımın kaptanıyım. Sahada olduğum sürece elimden geleni yapacağım" diye konuştu.

AVCI KADROYU BOZMADI
'de üst üste 4. maçından da galibiyetle ayrılan Beşiktaş, kazanan kadroyla sahaya çıktı. Siyah-beyazlıların , 11. haftada Denizlispor'u mağlup ettikleri 11'le dün akşam sahaya çıktı. 'da sakatlıkları devam eden Dorukhan Toköz ile Douglas dışında eksik yoktu.

KOCAMAN YIKILDI
Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 90 dakika sonunda üzgündü. Tecrübeli hoca, "Skordan da ziyade şu çok önemli. Beşiktaş'ın oyundan düştüğü anlarda skor yapmaya giderken halimiz sıkıntılıydı. Gerçekten hoş bir durum değil. Bir takımın galip geleceği bir maç gözükmüyordu. Ofansif anlamda gol becerisi yüksek olan Beşiktaş, 3 puanı kazandı. Söyleyecek fazla bir şey de yok" dedi.

TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ
Konya Büyükşehir Stadı'nda dün tribünler doluydu. Soğuk havaya rağmen Konyaspor ve Beşiktaş taraftarları yerlerini aldı, takımlarına 90 dakika boyunca büyük destek verdi. Taraftarlar tezahüratları kadar açtıkları pankartlarla da geceye damga vurdu.

ÖĞRETMENLERİ UNUTMADILAR
İttifak Holding Konyaspor, dünkü maça anlamlı bir pankartla çıktı. Yeşil-beyazlılar, bugün kutlanacak olan Öğretmenler Günü'nü unutmadı ve sahaya," kutlu olsun" pankartıyla çıktı.

5 EKSİKLE SAHADAYDI
Taraftarı önünde Beşiktaş'a mağlup olan Konyaspor, karşılaşmaya 5 eksikle çıktı. Cezalı Levan Shengeila ile sakatlıkları bulunan , , Alper Uludağ ve maç eksikliği bulunan Paolo Hurtado kadroda yer almadı.

  1. 24.11.2019
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