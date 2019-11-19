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19 Kasım 2019, Salı
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Dominant sistem

Dominant sistem

, verdiği bir röportajda “Bizim dominant olmak gibi bir sistem anlayışımız var Sezona iyi başlamadık ancak şampiyon olacağımıza inanıyorum” dedi.

'ın İspanyol futbolcusu , Radyospor'dan Özgür Sancar'a çok özel bir röportaj verdi. Her takımın ve antrenörün kendine özgü bir sistemleri olduğunu belirten Ruiz, "Bizim dominant olmak gibi bir sistem anlayışımız var. Sonuna kadar oyunu tutmaya, hakimi olmaya çalışıyoruz. Bu zaman zaman pahalıya patlayabilir. Yeni bir sisteme uymak zaman ister. Fakat geldiğimiz noktada iyi sonuçlar almaya başladık" dedi. Ruiz şöyle devam etti: "'yı da birkaç aydır tanıyorum. Ama oyuna hükmetmeye çalışan ve sonuca gitmeyi tercih eden bir oyun anlayışımız var. Bu oyun anlayışını pratiğe geçirdiğimizi de düşünüyorum. Beşiktaş şampiyon olma potansiyelini her zaman taşıyor. İyi başlamadık ama şampiyon olacağımıza inanıyorum."

VIDA BENCE BÜYÜK OYUNCU
İspanyol yıldız Ruiz, takım arkadaşı Vida'ya övgüler yağdırdı. Ruiz, "Vida çok büyük bir karakter ve takım arkadaşı. Birbirimizi anlayabiliyoruz. Saha içinde birbirimize yardımcı oluyoruz. Onunla oynarken kendimi rahat hissediyorum. İkimizin bir arada oynadığımızda başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Vida bana göre çok büyük bir oyuncu" dedi.

  1. 19.11.2019
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