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14 Kasım 2019, Perşembe
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Başkan Çebi’den çıkarması

Başkan Çebi’den TFF çıkarması

Başkanı , dün Başkanı 'e nezaket ziyaretinde bulundu. Sıcak bir ortamda geçen ziyaretin sonunda Başkanı Nihat Özdemir'e isminin yazılı olduğu bir Beşiktaş forması hediye etti.

Başkanı , dün Başkanı 'e nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette yöneticiler Adnan Dalgakıran, Emre Kocadağ, Ahmet Mesut Urgancılar, Kemal Erdoğan, Enis Ulusoy, Berkan Gocay, Umut Şenol, Bilgihan Sürmen, Hakan Daltaban, Fırat Fidan ve Ali Efe Bezci ile BJK Şirketler Grubu Genel Koordinatörü Seçil Aygül ve Beşiktaş Futbol A.Ş. Bağımsız yöneticisi Cenk Sümer de yer aldı. Başkan Çebi, sıcak bir ortamda geçen ziyaretin sonunda Başkanı Nihat Özdemir'e isminin yazılı olduğu bir Beşiktaş forması hediye etti.

  1. 14.11.2019
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