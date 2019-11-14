Başkan Çebi’den TFF çıkarması

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, dün Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'e nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette yöneticiler Adnan Dalgakıran, Emre Kocadağ, Ahmet Mesut Urgancılar, Kemal Erdoğan, Enis Ulusoy, Berkan Gocay, Umut Şenol, Bilgihan Sürmen, Hakan Daltaban, Fırat Fidan ve Ali Efe Bezci ile BJK Şirketler Grubu Genel Koordinatörü Seçil Aygül ve Beşiktaş Futbol A.Ş. Bağımsız yöneticisi Cenk Sümer de yer aldı. Başkan Çebi, sıcak bir ortamda geçen ziyaretin sonunda TFF Başkanı Nihat Özdemir'e isminin yazılı olduğu bir Beşiktaş forması hediye etti.