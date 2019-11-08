Yolculuk yasak
Beşiktaş'ta sezon başından bu yana yaşanan şanssızlıklardan Teknik Direktör Abdullah Avcı da nasibini aldı. Deneyimli hoca geçirdiği ağır grip nedeniyle Braga'da oynayacakları zorlu karşılaşma için Portekiz'e gidemedi.
Beşiktaş'ta sezon başından bu yana yaşanan şanssızlıklardan Teknik Direktör Abdullah Avcı da nasibini aldı. Deneyimli hoca geçirdiği ağır grip nedeniyle Braga'da oynayacakları zorlu karşılaşma için Portekiz'e gidemedi. Yapılan son kontrolün ardından Avcı'nın gidişine izin verilmediği belirtildi ve şu açıklama yapıldı: "Pazartesi yüksek ateş ve aşırı halsizlik sebebiyle hastaneye giden Abdullah Avcı'nın tedavisinin devam etmesi uygun görülmüş, tıbbi açıdan uzun uçak yolculuğunun doğurabileceği olumsuzluklar önünde bulundurularak doktorlar tarafından izin verilmedi."
KIRMIZI KART BOZDU
Abdullah Avcı'nın yokluğunda kulübede yardımcı antrenör Recep Uçar görev yaptı. Uçar, maç sonunda, "İyi bir mücadele oldu. Buraya eksik geldik ama kazanmak istiyorduk. Kırmızı kart dengemizi bozdu" dedi.
YÖNETİMDEN ZİYARET
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile yöneticiler Adnan Dalgakıran, Fatih Hakan Avşar, Ahmet Mesut Urgancılar, Enis Ulusoy, Umut Şenol, Bilgihan Sürmen, Hakan Daltaban ve Ali Efe Bezci, geçirdiği başarılı ameliyat sonrası Acıbadem Fulya Hastanesi'nde tedavisi süren yönetici Erdal Torunoğulları'nı ziyaret etti.
- 8.11.2019
-
Galatasaray'ın Avrupa'daki kötü gidişi sürüyor
Toplam 1
Yorum
eray hadi gsliler milyarlık takımızla 6 0 sonuç aldınız beşiktaşla dalga geçmek nasılmış en azından bizim kalede genç hakan arıkan vardı ya sizde
-
Galatasaray maçı sonrası Nouma'dan ilginç paylaşım
Toplam 3
Yorum
noumabjk adamsın nouma
-
Galatasaray taraftarları çıldırdı! "Formayı çıkarın..."
Toplam 6
Yorum
eRol başta fatih terim olmak üzere tüm futbolcular ve teknik heyet formsuz ve ruhsuz.
Yolculuk yasak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.