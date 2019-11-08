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08 Kasım 2019, Cuma
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Yolculuk yasak

Yolculuk yasak

'ta sezon başından bu yana yaşanan şanssızlıklardan Teknik Direktör da nasibini aldı. Deneyimli hoca geçirdiği ağır grip nedeniyle Braga'da oynayacakları zorlu karşılaşma için Portekiz'e gidemedi.

'ta sezon başından bu yana yaşanan şanssızlıklardan Teknik Direktör da nasibini aldı. Deneyimli hoca geçirdiği ağır grip nedeniyle Braga'da oynayacakları zorlu karşılaşma için Portekiz'e gidemedi. Yapılan son kontrolün ardından Avcı'nın gidişine izin verilmediği belirtildi ve şu açıklama yapıldı: "Pazartesi yüksek ateş ve aşırı halsizlik sebebiyle hastaneye giden Abdullah Avcı'nın tedavisinin devam etmesi uygun görülmüş, tıbbi açıdan uzun uçak yolculuğunun doğurabileceği olumsuzluklar önünde bulundurularak doktorlar tarafından izin verilmedi."

KIRMIZI KART BOZDU
Abdullah Avcı'nın yokluğunda kulübede yardımcı antrenör Recep Uçar görev yaptı. Uçar, maç sonunda, "İyi bir mücadele oldu. Buraya eksik geldik ama kazanmak istiyorduk. Kırmızı kart dengemizi bozdu" dedi.

YÖNETİMDEN ZİYARET
Beşiktaş Başkanı ile yöneticiler Adnan Dalgakıran, Fatih Hakan Avşar, Ahmet Mesut Urgancılar, Enis Ulusoy, Umut Şenol, Bilgihan Sürmen, Hakan Daltaban ve Ali Efe Bezci, geçirdiği başarılı ameliyat sonrası Acıbadem Fulya Hastanesi'nde tedavisi süren yönetici Erdal Torunoğulları'nı ziyaret etti.

  1. 8.11.2019
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