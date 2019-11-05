Kara bulutlar dağıldı!

Deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş, üstündeki kara bulutları dağıttı. Sezonun ilk 6 haftasında sadece bir kez kazanıp, 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle 5 puan alabilen siyah-beyazlı takım, son 4 haftadaki performansıyla şampiyonluk iddialarını güçlendirdi. Ligin 6 haftalık bölümünde topladığı 5 puanla en kötü başlangıçlardan birini yaşayan Beşiktaş, 16'ncı sıraya kadar geriledi. Siyah-beyazlılar, son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlikle yükselişe geçti. Söz konusu 4 maçtan 10 puan çıkaran Kartal, 8. sıraya kadar yükseldi.

KAOSTAN ÇIKTILAR

Beşiktaş, son haftalarda elde ettiği başarılı sonuçlarla kaostan çıktı. Alınan kötü sonuçların ardından kulüp başkanı Fikret Orman'ın istifa etmesiyle yeniden seçime giden siyah-beyazlılarda, taraftarlar da teknik direktör Abdullah Avcı'ya tepki gösterdi. Kulüpte gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda Ahmet Nur Çebi başkanlığa seçilirken, Abdullah Avcı da takımının elde ettiği iyi sonuçlarla rahat bir nefes aldı. Beşiktaş, Ahmet Nur Çebi yönetiminin göreve gelmesiyle hızlı bir yükseliş yaşadı ve ligde çıktığı iki maçı da kazandı.

DEPLASMAN FOBİSİNİ YENDİ!

Siyah-beyazlı ekip, son dönemde deplasman fobisinin önüne geçti. Ligin ilk 6 haftasındaki 3 deplasman maçını da mağlubiyetle tamamlayan Beşiktaş, yükselişe geçtiği periyottaki 2 dış saha maçından birer galibiyet ve beraberlikle 4 puan çıkardı. İlk dış saha puanını A.Gücü'den alan (1 puan) Beşiktaş, son deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 yendi.

ZİRVEYLE PUAN FARKI ERİDİ

Sezonun ilk 6 maçında lider Aytemiz Alanyaspor'un 9 puan gerisine düşen Beşiktaş, son 4 haftada bu farkı 4'e düşürmeyi başardı. Siyah-beyazlı takım, 6 maçta 11 puan toplayan Fenerbahçe ile arasındaki farkı 10. hafta sonunda 2'ye kadar indirmeyi başardı. Beşiktaş; Trabzonspor ve Galatasaray ile 4 olan farkı ise 1'e indirdi. Beşiktaş, yükselişe geçtiği son 4 maçta bir de derbi galibiyetine imza attı. Siyah-beyazlılar, 9. haftadaki derbide Galatasaray'ı evinde 1-0 yenerek taraftarının yüzünü güldürdü.

SAVUNMASI TOPARLANDI

Beşiktaş savunması, takımla birlikte yükselişe geçti. Ligin ilk 6 maçında 12 gol yiyen siyah-beyazlı ekip, sonraki 4 maçta ise kalesinde sadece 1 gol gördü. Beşiktaş, son 4 haftada averajını da düzeltme yoluna gitti. Sadece 5 puan topladığı periyotta 8 gol atabilen siyah-beyazlı ekip, kalesinde 12 gol görerek eksi 4 averajda kaldı. Geride kalan 4 maçta ise 5 gol atıp 1 gol yiyen siyah-beyazlı ekip, 10. hafta sonunda averajını sıfırladı.