Antalyaspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
02 Kasım 2019, Cumartesi
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maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek?

Antalyaspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek?

'in 10. haftasında ekibi 'la deplasmanda karşılaşacak. Geçtiğimiz hafta sahasında 'ı mağlup eden Beşiktaş, bu maçtan da üç puan alarak 'a dönmek istiyor. Peki Antalyaspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? Antalyaspor Beşiktaş maçı hakkında tüm ayrıntılar fotomac.com.tr'de...

, 'in 10. haftasında ekibi 'la deplasmanda karşılaşacak. Geçtiğimiz hafta sahasında 'ı mağlup eden Beşiktaş, bu maçtan da üç puan alarak 'a dönmek istiyor.

ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI İZLENEBİLECEK?

Beşiktaş ile Antalyaspor, Süper Lig'de 2 Kasım Cumartesi akşamı 47. kez karşı karşıya gelecek. Antalya Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem yönetecek. Karşılaşma BeinSports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Antalyaspor - Beşiktaş maçına doğru

SON ÜÇ MAÇTA YEDİ PUAN

Sezona kötü başlayan siyah-beyazlı ekip, geçen haftaki Galatasaray galibiyetiyle moral buldu. Haftaya 12 puanla 8. sırada giren Beşiktaş, bu sezon üçer galibiyet, beraberlik ve yenilgi aldı.

Beşiktaş, son 3 haftadaki performansıyla toparlanma sinyalleri verdi. Ligin ilk 6 haftasında bir galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle 5 puan alabilen siyah-beyazlı ekip, son 3 maçında ise 2 galibiyet ve bir beraberlikle 7 puan elde etti.

Sezonun ilk 6 maçında kalesinde 12 gol gören Beşiktaş, iyi sonuçlar aldığı son 3 karşılaşmada kalesini gole kapadı.

  1. 02.11.2019
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