Antalyaspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek?

Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında Akdeniz ekibi Antalyaspor'la deplasmanda karşılaşacak. Geçtiğimiz hafta sahasında Galatasaray'ı mağlup eden Beşiktaş, bu maçtan da üç puan alarak İstanbul'a dönmek istiyor.

ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI İZLENEBİLECEK?

Beşiktaş ile Antalyaspor, Süper Lig'de 2 Kasım Cumartesi akşamı 47. kez karşı karşıya gelecek. Antalya Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Karşılaşma BeinSports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

SON ÜÇ MAÇTA YEDİ PUAN

Sezona kötü başlayan siyah-beyazlı ekip, geçen haftaki Galatasaray galibiyetiyle moral buldu. Haftaya 12 puanla 8. sırada giren Beşiktaş, bu sezon üçer galibiyet, beraberlik ve yenilgi aldı.

Beşiktaş, son 3 haftadaki performansıyla toparlanma sinyalleri verdi. Ligin ilk 6 haftasında bir galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle 5 puan alabilen siyah-beyazlı ekip, son 3 maçında ise 2 galibiyet ve bir beraberlikle 7 puan elde etti.

Sezonun ilk 6 maçında kalesinde 12 gol gören Beşiktaş, iyi sonuçlar aldığı son 3 karşılaşmada kalesini gole kapadı.