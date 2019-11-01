Derbiden farksız
Teknik Direktör Abdullah Avcı, Antalyaspor mücadelesi için oyuncularını “Bu maçı kazanamazsak derbi zaferinin de önemi kalmaz” sözleriyle motive ediyor.
Siyah-beyazlılarda G.Saray karşısında alınan 1-0'lık galibiyet, sisleri dağıtırken, teknik direktör Abdullah Avcı, takımdaki havanın rehavete dönüşmemesi için işi sıkı tutuyor. Avcı, Antalyaspor karşılaşmasının da önemine dikkat çekerek uyarılarda bulundu. Takımın ilk 9 haftada bekleneni verememesine karşın, son maçta alınan galibiyet ve üst sıralardaki rakiplerin puan kayıplarının kendileri için çok önemli olduğunu ifade eden deneyimli çalıştırıcı şu ifadeleri kullandı:
BU HAVAYI KORUMALIYIZ
"Şimdi önemli olan bu havayı korumak. Antalyaspor karşısında kazanamazsak, derbi galibiyetinin hiç bir anlamı kalmaz. Bu maçı kazandığımız takdirde, önümüzdeki diğer maçlar için de rüzgarı arkamıza almış oluruz. Bu nedenle cumartesi akşamı deplasmanda oynayacağımız mücadeleden mutlak üç puanla ayrılmalıyız. Ardından Denizlispor ile evimizde oynayacak ve milli maç arasına gireceğiz. Böylelikle 3 maçlık bir seri yakalamamız durumunda, puan cetvelinde de her şey değişecektir."
ŞAMPİYONLUK YAŞAMADAN GİTMEM
Galatasaray derbisinde alınacak bir yeniligi sonrası istifa edeceği iddia edilen teknik direktör Abdullah Avcı iddialı konuştu. Alınan galibiyet sonrasında morali yerine gelen Avcı'nın yakın çevresine, "Buraya 2 gün sonra teslim olmak için gelmedim. Hedeflerin ve ideallerim için geldim. Şampiyonluk yaşamadan gideceğimi düşünen varsa, hayal kuruyor" dediği ifade edildi.
- 1.11.2019
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