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29 Ekim 2019, Salı
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Umutları yeşertti

Umutları yeşertti

'ın 'ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada 'ın yokluğunda 11 şansı bulan , performansıyla otoritelerden geçer not aldı.

'ta sevinci yaşanıyor. 'ın yokluğunda sürekli şans bulmasına rağmen gol atmakta zorlanan Güven Yalçın'ın yerine tercih edilen Umut, sonradan oyuna girdiği Braga ve ilk 11 başladığı maçlarında attığı 2 golle birinci santrfor konumuna yükseldi.

Bu sezon lig ve Avrupa'da oynadığı 7 maçta 316 dakika süre alan Umut 3 gol atarken, lig ve Avrupa'da 10 maçta oynayan ve 599 dakika süre alan Güven Yalçın 2 golde kaldı. Umut'un Galatasaray'a attığı golün doğrudan 3 puanı kazandırması da genç santrafor için önemli bir referans oldu.

HUKUK OKUYOR

Hukuk öğrencisi olan Beşiktaş'ın forveti Umut "Eğitim, benim futbol dışında hayatta olan bitenler hakkında daha fazla bilgilenmemi sağlıyor. Futbolu bıraktığımda spor hukukçusu olmak istiyorum" sözleriyle akıllara damga vurdu.

6 ŞUTTA 3 İSABET

26 yaşındaki Umut Nayir, G.Saray derbisinde attığı golün yanı sıra rakip ceza sahasında 7 kez topla buluştu. Attığı 6 şuttan 3'ünde isabet sağladı, girdiği 6 ikili mücadelenin 8'ini kazandı.

  1. 29.10.2019
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