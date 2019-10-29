Umutları yeşertti
Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada Burak Yılmaz'ın yokluğunda 11 şansı bulan Umut Nayir, performansıyla otoritelerden geçer not aldı.
Beşiktaş'ta Umut Nayir sevinci yaşanıyor. Burak Yılmaz'ın yokluğunda sürekli şans bulmasına rağmen gol atmakta zorlanan Güven Yalçın'ın yerine tercih edilen Umut, sonradan oyuna girdiği Braga ve ilk 11 başladığı Galatasaray maçlarında attığı 2 golle birinci santrfor konumuna yükseldi.
Bu sezon lig ve Avrupa'da oynadığı 7 maçta 316 dakika süre alan Umut 3 gol atarken, lig ve Avrupa'da 10 maçta oynayan ve 599 dakika süre alan Güven Yalçın 2 golde kaldı. Umut'un Galatasaray'a attığı golün doğrudan 3 puanı kazandırması da genç santrafor için önemli bir referans oldu.
HUKUK OKUYOR
Hukuk öğrencisi olan Beşiktaş'ın forveti Umut "Eğitim, benim futbol dışında hayatta olan bitenler hakkında daha fazla bilgilenmemi sağlıyor. Futbolu bıraktığımda spor hukukçusu olmak istiyorum" sözleriyle akıllara damga vurdu.
6 ŞUTTA 3 İSABET
26 yaşındaki Umut Nayir, G.Saray derbisinde attığı golün yanı sıra rakip ceza sahasında 7 kez topla buluştu. Attığı 6 şuttan 3'ünde isabet sağladı, girdiği 6 ikili mücadelenin 8'ini kazandı.
- 29.10.2019
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Beşiktaş 1-0 Galatasaray | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
karakartal roco ağır olmasına rağmen sağlam,mücadeleci ve topu iyi kullanan bir isim ayrıca hava toplarında çok etkili şans verilmeli
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Maç öncesi gergin anlar! Fatih Terim ve Abdullah Avcı...
Toplam 1
Yorum
sami avcı iyi yapmış
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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