Gökhan Gönül ameliyat oldu - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
05 Ağustos 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Gökhan Gönül ameliyat oldu

ameliyat oldu

Gökhan Gönül ameliyat oldu

Beşiktaşlı futbolcu  el tarak kemiğindeki kırık nedeniyle ameliyat oldu. Gönül, yeni sezon hazırlıklarına koruyucu özel bir alçıyla devam edecek.

Siyah-beyazlıların Avusturya kampında oynadığı Larisas karşılaşmasında sakatlanan , sağ el 4'üncü tarak kemiğindeki kırık nedeniyle ameliyat oldu. 'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada ameliyatın başarılı geçtiği belirtilerek, şöyle denildi:
"Hazırlık maçında sağ elinden sakatlanan futbolcumuz Gökhan Gönül, bugün Acıbadem Fulya Hastanesi'nde Dr. Sarper Çetinkaya tarafından başarılı bir operasyonla ameliyat edildi. Gökhan Gönül, koruyucu özel bir alçı yardımıyla takımımızla birlikte çalışmalarını sürdürecek. Beşiktaş Ailesi olarak futbolcumuz Gökhan Gönül'e geçmiş olsun der, acil şifalar dileriz."

  1. 05.08.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Gökhan Gönül ameliyat oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN