Gökhan Gönül ameliyat oldu
Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Gönül el tarak kemiğindeki kırık nedeniyle ameliyat oldu. Gönül, yeni sezon hazırlıklarına koruyucu özel bir alçıyla devam edecek.
Siyah-beyazlıların Avusturya kampında oynadığı Larisas karşılaşmasında sakatlanan Gökhan Gönül, sağ el 4'üncü tarak kemiğindeki kırık nedeniyle ameliyat oldu. Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada ameliyatın başarılı geçtiği belirtilerek, şöyle denildi:
"Hazırlık maçında sağ elinden sakatlanan futbolcumuz Gökhan Gönül, bugün Acıbadem Fulya Hastanesi'nde Dr. Sarper Çetinkaya tarafından başarılı bir operasyonla ameliyat edildi. Gökhan Gönül, koruyucu özel bir alçı yardımıyla takımımızla birlikte çalışmalarını sürdürecek. Beşiktaş Ailesi olarak futbolcumuz Gökhan Gönül'e geçmiş olsun der, acil şifalar dileriz."
- 05.08.2019
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Trabzonspor'un yeni golcüsü Alexander Sörloth coşkuyla karşılandı
Toplam 1
Yorum
dogrucu şu işe bak.1.94 boyunda yavaş kalas biri alınmış birde buna seviniyolar.gsaray babel gibi adam varken birde yanına falcao yu alıyor .
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Trabzonspor Sturridge’de hâlâ favori
Toplam 1
Yorum
malazgirt 1071 fazla naz taraftarı da usandırır.
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Sistemi deniyoruz
Toplam 3
Yorum
BekoBJK Evet sabır gerekiyor ama bu artılar ve eksilerde ben pek artı göremedim hazırlık maçlarında. Bu sistemin oyuncusu değiller kanımca.
Gökhan Gönül ameliyat oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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