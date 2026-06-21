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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası İspanya-Suudi Arabistan maçı CANLI İZLE (FIFA 2026 Dünya Kupası)

İspanya-Suudi Arabistan maçı CANLI İZLE (FIFA 2026 Dünya Kupası)

Dünya Kupası'nda birbirinden heyecanlı maçlar oynanmaya devam ediyor. Turnuvada H Grubu 2. hafta maçında İspanya ile Suudi Arabistan kozlarını paylaşıyor. İki takım da ilk maçlarından beraberlikle ayrılmışlardı. Bu anlamda İspanya ve Suudi Arabistan için bu mücadele hayati önem taşıyor. İspanya-Suudi Arabistan maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2026 18:48 Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2026 19:33
İspanya-Suudi Arabistan maçı CANLI İZLE (FIFA 2026 Dünya Kupası)

Dünya Kupası'nda 2. hafta heyecanı sürüyor. Turnuvada H Grubu 2. hafta maçında İspanya ile Suudi Arabistan kozlarını paylaşıyor. Atlanta'da Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynanan karşılaşma iki takım için de hayati önem taşıyor.

İspanya-Suudi Arabistan maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

İŞTE İSPANYA-SUUDİ ARABİSTAN MİLLİ TAKIMLARININ İLK 11'LERİ:

İspanya: Simon, Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Rodri, Pedri, Yamal, Olmo, Baena, Oyarzabal

Suudi Arabistan: : Al Owais, Lajami, Al Amri, Al Tambakti, Abdulhamid, Al Harbi, Nasser Al Dawsari, Al Juwayr, Al Khaibari, Al Brikan, Salem Al Dawsari

İSPANYA-SUUDİ ARABİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İspanya-Suudi Arabistan maçı TSİ 19.00'da başladı. Mücadele TRT 1'de canlı olarak yayınlanıyor.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ!

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