Dünya Kupası'nda 2. hafta heyecanı sürüyor. Turnuvada H Grubu 2. hafta maçında İspanya ile Suudi Arabistan kozlarını paylaşıyor. Atlanta'da Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynanan karşılaşma iki takım için de hayati önem taşıyor.

İspanya-Suudi Arabistan maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

İŞTE İSPANYA-SUUDİ ARABİSTAN MİLLİ TAKIMLARININ İLK 11'LERİ:

İspanya: Simon, Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Rodri, Pedri, Yamal, Olmo, Baena, Oyarzabal

Suudi Arabistan: : Al Owais, Lajami, Al Amri, Al Tambakti, Abdulhamid, Al Harbi, Nasser Al Dawsari, Al Juwayr, Al Khaibari, Al Brikan, Salem Al Dawsari

İSPANYA-SUUDİ ARABİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İspanya-Suudi Arabistan maçı TSİ 19.00'da başladı. Mücadele TRT 1'de canlı olarak yayınlanıyor.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ!

⚽ Suudi savunmasındaki hataların faturasını Oyarzabal kesti! pic.twitter.com/zYhxqlTa9U — TRT Spor (@trtspor) June 21, 2026