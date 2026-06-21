Dünya Kupası'nda 2. hafta heyecanı sürüyor. Turnuvada H Grubu 2. hafta maçında İspanya ile Suudi Arabistan kozlarını paylaşıyor. Atlanta'da Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynanan karşılaşma iki takım için de hayati önem taşıyor.
İspanya-Suudi Arabistan maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
İŞTE İSPANYA-SUUDİ ARABİSTAN MİLLİ TAKIMLARININ İLK 11'LERİ:
İspanya: Simon, Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Rodri, Pedri, Yamal, Olmo, Baena, Oyarzabal
Suudi Arabistan: : Al Owais, Lajami, Al Amri, Al Tambakti, Abdulhamid, Al Harbi, Nasser Al Dawsari, Al Juwayr, Al Khaibari, Al Brikan, Salem Al Dawsari
İSPANYA-SUUDİ ARABİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
İspanya-Suudi Arabistan maçı TSİ 19.00'da başladı. Mücadele TRT 1'de canlı olarak yayınlanıyor.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ!
⚽ İspanya'nın süper starı Dünya Kupası'nda ilk golünü atıyor! Lamine Yamal, İspanya'yı öne geçiriyor. pic.twitter.com/6uCi75PZjQ— TRT Spor (@trtspor) June 21, 2026
⚽ Suudi savunmasındaki hataların faturasını Oyarzabal kesti! pic.twitter.com/zYhxqlTa9U— TRT Spor (@trtspor) June 21, 2026
⚽ İspanya'dan harika organizasyon! Oyarzabal'dan bir gol daha! pic.twitter.com/HDT3Yh1YVw— TRT Spor (@trtspor) June 21, 2026